特朗普願赴俄方勝利日閲兵式　拜登三連擊：你說笑嗎

美國民主黨總統候選人初選佼佼者、前副總統拜登（Joe Biden）11月8日在新罕布殊爾州集市上舉行競選宣傳活動現場，從美國有線新聞網絡（CNN）的影片上看，記者問他：「你知道美國總統特朗普（Donald Trump）考慮要去莫斯科參加5月勝利日遊行？」拜登對此顯得震驚。

拜登當時似乎正在準備狀似辣椒粉的一碗材料，突然他抬起身，額頭緊皺反問記者稱：「你是認真的嗎？」

記者回答說：「他受到邀請，說自己在斟酌這件事。」

拜登再次說道：「你在和我開玩笑，對嗎？」

這時拜登仍然難以相信，發出了「哇」的驚歎聲，端起紅色的材料碗，離開了桌子，然後第三次反問記者：「你在搞笑嗎？」

這次記者直接回答稱：「沒有。」

拜登一邊搖頭一邊離開了記者視線。

CNN消息稱，特朗普11月8日表示，正在考慮接受俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的邀請，於2020年5月9日前往莫斯科，出席俄羅斯勝利日75周年閲兵儀式。以紀念前蘇聯在第二次世界大戰中戰勝納粹德國。

特朗普說：「我正在考慮（出席），那時剛好是政治活動的旺季，所以我會看看是否能做到，但我願意去。」「慶祝戰爭結束是非常重要的事情。」

美國《華盛頓郵報》報道，普京今年6月28日在二十國集團（G20）峰會私人會晤時邀請特朗普出席莫斯科勝利日閲兵儀式。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當天告訴記者，特朗普「非常積極地」響應了普京邀請參加勝利日遊行的提議。

11月9日是柏林牆倒下30周年紀念日。美國總統曾在1995年、2005年兩次出席，但2014年俄羅斯吞併克里米亞半島，奧巴馬（Barack Obama）拒絕了列席2015年俄方70周年慶典活動的邀請。