特朗普親筆信叫「別做蠢材」　埃爾多安：我已把信還給他

土耳其總統埃爾多安11月13日訪問美國，埃爾多安透露，他已將美國總統特朗普的「侮辱信」，還給了對方。

在美國總統特朗普（Donald Trump）的邀請下，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）11月13日訪問白宮，雙方舉行會談後召開了聯合記者會。

這是兩人自10月初土耳其在敘利亞北部發起越境軍事行動以來的首次會面。在土耳其打擊庫爾德人問題上，特朗普10月9日曾致信埃爾多安，警告對方「別做硬漢」、「別做蠢材」，不要進攻敘利亞。他稱「你不想為成千上萬人之死負責，我也不想為摧毀土耳其的經濟負責——但是我會的。」

不過這封信似乎並未奏效，反而火上澆油。土耳其官員告訴英國廣播公司（BBC），埃爾多安看完信後十分憤怒，以至於曾將信件「掉進垃圾桶」，並在數小時後下令發動進攻。

在11月13日的聯合記者會上，特朗普形容自己是對方的「大粉絲」，土耳其是北約的「偉大盟友」，雙方圍繞一系列重要議題展開了「卓有成效」的對話。

他還表示，雖然當前敘利亞的停火協議非常複雜，但依然在快速推進，而埃爾多安保證會「遵守應該遵守的協議」。

在當天的記者會上，埃爾多安藉着提問的機會表示：「我們把收到的信送回去了，這封信今天下午被交給特朗普先生。」而一旁的特朗普並沒有接話。

10月18日，埃爾多安公開稱信件「違背外交與政治禮儀」，「不會忘記這份無禮。」11月1日，他又說訪美時會帶上這封信，「我們會送還，還有話要當着特朗普的面說。」

對於特朗普所說的「土耳其與庫爾德人關係很好」，埃爾多安在記者會上並未認同，只是說會區分庫爾德人與殺害成百上千人的「恐怖分子」。「簡而言之，我們打的是恐怖分子。」