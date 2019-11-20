安倍成日本憲政史上任期最長首相　2887日如何計算？

日本首相安倍晉三在11月20日，正式成為日本憲政史上，總任期最長的首相。這個「任期最長」的首相是如何計算的？

安倍20日前往國會演說。若無意外，安倍會一直擔任首相至2021年任期才結束。（Getty Images）

11月20日，安倍就任首相踏入第2887日，事隔106年打破戰前1900年代桂太郎首相的紀錄，正式成為日本憲政史上，任期最長的首相。

不過這2887日並非連續計算，而是總任期。安倍在2006年短暫擔任過首相一職，一年後因健康問題辭職，直至2012年12月26日再度擔任首相至今。

安倍在20日表示，通過6次國政選舉得到國民強有力的支持，將對自己的責任感到重大，將不忘初心、如履薄冰的為實現承諾的政策而努力。

安倍之所以能打破前人紀錄，成為任期最長首相，一個重要原因是安倍在2017年成功修改黨章，讓黨總裁任期，由「最長兩屆六年」延至「最長三屆九年」。日本首相一般由執政黨魁擔任，安倍在2018年尋求連任成功，若無意外他將在2020年打破「連續任期最長」紀錄。

順帶一提，被打破紀錄的桂太郎出身自當年長州藩，即今天山口縣，正好安倍亦是山口縣出生的首相。事實還有另外兩位長任期的首相，任期2798日的佐藤榮作及2720日的伊藤博文，同樣來自山口縣，讓山口縣成為被視為最能培育穩健長壽政府領導的地方。