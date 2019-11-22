如當選美總統會對普京說什麼　楊安澤：抱歉打敗了你的人

美國大旗民主黨初選十位參選人11月20日在亞特蘭大參加由微軟—全國廣播公司（MSNBC）和《華盛頓郵報》共同主辦的第五場辯論。唯一的華裔參選人楊安澤的表現搶眼，還發表對華強硬言論。

當被主持人問到，若當選了總統，在同俄羅斯總統普京首次通話時會說什麼時？楊安澤說：「首先，我會說，抱歉，我打敗了你的人。」

美國現任總統特朗普（Donald Trump）一直被認為是因為俄羅斯干預美國大選而上台的，因此特朗普也一直被外界調侃為俄羅斯的人。楊安澤的這一回答引發全場爆笑。

緊接着，楊安澤還說：「第二，我會說，干預美國大選的日子已經結束了，我們將把任何破壞我們民主進程的行為視為敵對和侵略行為。美國人民會在這方面支持我。我們知道，他們找到了一個薄弱環節，他們一直緊抓着不放，這使得我們甚至不能相信我們自己的民主。」

楊安澤還說：「我要說的第三件事是，我們將履行我們的國際承諾。我們將重新致力於我們的夥伴關係和聯盟，包括北約。前國防部長馬蒂斯（James Mattis）曾說過，你在外交和外交上投入的愈多，你花在彈藥上的錢就愈少。」

楊安澤還說，這必須是幫助建立國際共識的前進道路，不僅要反對俄羅斯，還要建立一個聯盟，幫助我們向中國施壓，例如就中國少數種裔和香港所發生的事而言。