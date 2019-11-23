日本真子公主被騷擾　議員醉酒失言　涉調戲「國民女神」

曾不止一次因失言而受到批評的日本國會議員丸山穗高近期又涉酒後鬧事。他在21日的日本國會會議上，被指在10月29日參加皇室晚宴時喝得醉醺醺，還向日本秋篠宮親王的長女真子發問不恰當的問題，聽來有調戲公主的成分。

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有在野黨議員在21日舉行的眾議院運營會理事會上指丸山在10月29日舉行的皇室晚宴期間不但喝醉，還發表不當言論。丸山當時被同席多名議員阻攔。國會將對此事進行調查。

富士新聞網絡引述目擊者指出，當時數十名與會者排成一行，順序向真子公主打招呼，惟丸山突然大喊「公主殿下、公主殿下！喂——」此外日本放送協會的報道指出，丸山對公主說「有沒有跟男友聯絡呀？」現場亦有侍應生證實目擊者的說法，稱丸山問及公主的私生活。他事後Twitter發文疑似問公主說，美國距離日本遙遠，「不會寂寞嗎？」

丸山之後在接受記者採訪時表示，當時他在喝酒，但每個人都在喝酒，他又說「我沒有做任何有問題的行為。」

八卦雜誌《週刊女性》中關於小室圭之母佳代欠債的爆料。（日本通網提供）

真子公主與小室圭結婚一波三折，兩人在2017年暑假傳出拍拖的消息，9月宣布將會結婚。婚事原在2018年2月舉行，但在2月時突然傳出「準備不足」而延至2020年，2018年6月小室又突然要前往美國進修，把婚事再押後至2021年才舉行。有聲音認為，此舉是皇室想在輿論熱度冷卻下來後再公布兩人分手的消息。

小室圭1月22日發表公開信，聲稱他母親與他人的金錢糾紛已經解決。但信中未有對他本人與真子公主的婚約等事情多作解釋。信中提及的男子之後透過傳媒反駁事件「未解決」，並稱仍希望小室的母親能還他金錢。