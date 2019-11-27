梅拉尼婭宣揚反毒品遭柴台　全因特朗普一句說話

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）11月26日到巴爾的摩（Baltimore）出席活動，宣揚濫用鴉片的禍害時，遭到台下民眾狂噓對待。他們並非不滿梅拉尼婭演講的內容，而是對其丈夫、總統特朗普（Donald Trump）對當地言論的一份「回禮」。

梅拉尼婭出席巴爾的摩青年峰會（Baltimore Youth Summit），主持介紹她出場時，現場夾雜著歡呼和喝倒采聲，直到她開始發言後不久才靜下來。她在長約6分鐘的致辭中提到專注健康、網絡安全及打擊濫用鴉片等內容，強調自己是為大家並肩而戰。而她在離場時，同樣地在掌聲中亦帶有不少噓聲。

梅拉尼婭11月26日在巴爾的摩一個活動講述鴉片的禍害，但卻因為丈夫特朗普早前批評當地的言論而令她成為柴台對象。（Reuters）

導致梅拉尼婭被噓的原因，要追溯到特朗普在夏天時的一番言論，當時他抨擊民主黨馬里蘭州非洲裔眾議員卡明斯（Elijah Cummings）時，形容巴爾的摩地區充滿鼠患，令人噁心，結果惹來當地民眾不滿。

對於自己成為被噓目標，梅拉尼婭其後發表聲明，稱大家居於一個民主社會，每個人都有表達意見的權利，但事實上國家正遇到嚴重危機，因此她會保持決心，繼續教育兒童關於濫用毒品的禍害。