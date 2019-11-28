普京難忘柔道恩師：沒有格鬥運動人生將變得不一樣

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於俄羅斯第一頻道電視台（Channel One）的紀錄片大談柔道和桑搏啟蒙教練拉赫林（Anatoly Rakhlin），指如果沒有格鬥運動，人生將變得不一樣，也感謝恩師說服父母讓他繼續練習。

今日俄羅斯（RT）11月27日報道，普京回憶起當初是拉赫林說服自己的父母，讓他練習柔道的經歷。他說：「有一段時間，我的父母開始反對我積極參與體育運動。他們認為，這會分散我在學校（學習）的注意力，而我需要集中精力。」

普京父母尤其對兒子練習桑搏感到持懷疑態度。桑搏是一種不帶武器的防身術，專為蘇聯武裝部隊而發展，也稱俄羅斯柔術。

普京的啟蒙教練、俄羅斯柔道大師拉赫林卻看到普京的潛力，不想輕易放棄這位學生。拉赫林於是親自拜訪普京的父母，並說服他們說，「運動」不僅可以幫助普京學習，還可以保持身體健康。

對於「恩師」，普京在節目中毫不掩飾自己的讚美之情，公開表白說，「我愛他。實際上，是他（拉赫林）把我從街上拉回來。通過鍛鍊，我的觀念和我在生活中優先考慮的事情都發生了很大的變化，」他補充說，「從這方面來說，他影響我的命運。」

普京11歲時首次上拉赫林的課堂。1973年，普京贏得列寧格勒（現聖彼得堡）桑搏錦標賽，兩年後成為城內最出色的柔道選手。普京之後雖然選擇投身情報和政治發展事業，但也一直練習柔道，不時顯露身手。

2013年，拉赫林逝世，終年75歲。作為普京的恩師，他於50年的職業生涯曾為逾百名頂級選手授課，帶領俄羅斯女子柔道隊伍，贏得三項歐洲錦標，也曾出任俄羅斯柔道總會的副會長。