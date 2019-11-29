英媒：英女王或兩年內退休　查理斯王子任攝政王

英國《太陽報》（The Sun）周三（27日）報道，93歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）可能會在18個月後、年滿95歲時退休，並由67歲的王儲查理斯（Prince Charles）擔任攝政王（Prince Regent）。不過有關消息暫時未獲白金漢宮所證實。

根據英國1937年的《攝政法》（Regency Act）規定，攝政王通常是君主無法履行職責時才會出現，由君主的配偶、下議院議長、大法官、首席大法官、主事官等三人或以上，以書面形式表明攝政王將履行君主的職責，直到合適的時間為止。英國上一次有攝政王是在19世紀初，當時國王喬治三世由於精神疾病無法履行職責，他的兒子喬治四世根據《攝政法》接管國王的職責。

報道指，英女王退休消息之所以再一次被傳媒廣傳，是因為查理斯王子最近在處理其弟弟安德魯王子（Prince Andrew）醜聞上的角色愈來愈重要。安德魯王子與在獄中身故的美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密，又曾經在一次訪問時表示自己不後悔和艾普斯坦成為朋友，結果有關言論引發各界批評，有人甚至將此事形容為「公關災難、火上加油」。

身在新西蘭的查理斯王子事後立刻致電英女王，二人商量後決定暫停安德魯王子一切公務，而理由是公眾對他的譴責，已對王室以及與王室有關的慈善事業和各類組織造成重大困擾。查理斯回國後，立即前往與父親菲臘親王（Prince Philip）會面，商議問題。

不過王室評論員丹皮爾（Phil Dampier）就認為，「英女王絕對不會退位。目前她的健康狀況很好，所以她現在不會考慮這個問題」。他又指，女王會依照每年的狀況作衡量，絕對不會提早設下時間。