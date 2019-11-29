親身宣布重啟塔利班和談　特朗普感恩節消失了19個小時

當地時間11月28日感恩節晚上8時30分左右，在一片漆黑之中，特朗普突然現身於阿富汗巴格拉姆空軍基地（Bagram Air Field），除了陪伴當地美軍慶祝節日之外，他更與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）見面，並宣布將重啟與塔利班的和平談判。

根據官方日程，特朗普此刻理應在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）度過，而此時發生的所有事情要到至少19個小時之後才讓外界得知。

美國東岸時間11月27日晚上7時許（即阿富汗時間28日清晨4時左右），特朗普突然不動聲色的離開海湖莊園，在一個不能公開的地點，搭上一架只有4個皮革座位及1個可攜式廁所的軍機，向北飛往位於華盛頓的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）。特朗普早前搭往佛羅里達州的「空軍一號」747客機卻留在原地。

特朗普本人位於佛羅里達州的海湖莊園。（路透社）

兩個多小時之後，特朗普在安德魯斯聯合基地登上另一架「空軍一號」。此時，飛機上早已載滿隨行記者，不過他們的所有通訊設備都被收走，而且他們只知道特朗普要去個什麼地方，卻不知道他到底要飛往哪裡。

「空軍一號」在美國東岸時間晚上10時左右起飛，一群不知所以，又不能翻看特朗普Twitter自娛的記者們只好在飛機上靜靜等待。

飛機起飛7個多小時之後，美國東岸踏入清晨5時許這個特朗普以Twitter推文為其一天之始的熱門時間點。此時，特朗普也許正在飛機上熟睡，不過他的Twitter粉絲卻收到一段平平無奇的「感恩節快樂」。可是，飛機上的記者們對此毫不知情，也不知道他們到底要飛往何方——他們還要多等四、五個小時，才知道自己快要着陸阿富汗。

到了美國東岸時間28日感恩節11時33分，亦即阿富汗時間同日晚上的8時33分，「空軍一號」才正式降落阿富汗巴格拉姆空軍基地。

This Thanksgiving, we are thankful to all who wear our Nation's uniform, allowing us to celebrate in safety and peace. pic.twitter.com/OSExmXwqdH — The White House (@WhiteHouse) 2019年11月28日

時間剛好，特朗普的Twitter此刻轉發一段白宮Twitter的影片，並附上「感謝身穿我國軍服的人」之語——其實這些Twitter推文早已預先設定好時間分批發布，希望避免國人因為特朗普突然在Twitter上「失蹤」十數小時而擔心。

不過，此時第一時間看到推文的美國人，大概也是不明所以，因為隨行到訪阿富汗的記者依然被禁止報道有關消息。對絕大多數的美國人而言，特朗普此刻仍然安在海湖莊園度假。

除了與阿富汗總統加尼見面之外，特朗普此次任內首度訪問駐阿美軍的「最重要任務」，當然是與當地軍人慶祝感恩節。

+ 4 + 3 + 2

在署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）、國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、白宮新聞發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）、共和黨參議員巴拉索（John Barrasso）等寥寥數位隨行人員的陪同下，特朗普先為當地數十名軍士送上感恩節餐點，然後就與巴拉索坐下享用晚餐。他們身旁的電視機也正好播放着紐約市百貨公司Macy的年度感恩節遊行。

唯一有點奇怪的是，當大家歡度感恩節之際，上空正飛着兩艘監察用的軟式飛船。

美國東岸時間28日大約下午2時，美國本土各地民眾正忙着準備感恩節的火雞晚餐，在相距9小時另一個時區的特朗普着陸大約3個小時、吃過感恩節晚餐之後，此刻已然登上「空軍一號」，準備折返美國。等待了19個小時的隨行記者到了這個時候才可以發布他們的所見所聞。

自特朗普秘密離開海湖莊園至登上「空軍一號」折返，此次旅程一共花費近19個小時。以上的一段故事，可算是對「如何讓美國總統不為人知地失蹤一天」的局部解答。

這一次旅程尚算成功，因為特朗普的失蹤直至媒體報道之前，似乎也沒有被他人發現。相較於特朗普去年聖誕節「秘密」到訪阿富汗，途中卻被英國民眾抬頭一看發現「空軍一號」正飛越大不列顫島上空，這一次可算是有了明顯進步。