英揆約翰遜缺席辯論　電視台講壇擺設「冰山黨魁」　保守黨表不滿

英國第四頻道電視台（Channel 4）11月28日舉行以氣候變化為主題的辯論，邀請國內主要政黨的領袖參加。有報道指電視台當天以冰雕替代未有出席辯論的首相約翰遜（Boris Johnson）以及脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）。電視台此舉惹來執政保守黨的不滿，指它違反其須保持政治中立的守則。

除了約翰遜和法拉奇外，受到電視台邀請的工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）、蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）以及自由民主黨黨魁斯溫森（Jo Swinson）等人均有出席當天的辯論。

由於首相約翰遜缺席英國第四頻道電視台11月28日舉行的辯論，該台在他的位置放上一塊刻有保守黨名稱的冰雕。（Reuters）

蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩（Michael Gove）本提議代替約翰遜出席辯論，但被電視台以是次辯論僅限黨領袖參與為由拒絕。電視台最終決定在場內本預留給保守黨和脫歐黨黨魁的位置，各放置一塊冰雕，這引來保守黨的不滿。

保守黨因此致函到英國電信局（Ofcom）投訴，指電視台剝削保守黨派改派其他代表出席辯論的權利。英國《衛報》28日引述保守黨消息指，如該黨贏得大選，可能會檢視第四頻道的公共廣播義務。該台執照在2024年底到期。

第四頻道的編輯皮爾（Ben de Pear）稱擺放冰雕的決定是正當的，它們是用來代表地球正在面對的緊急情況，不是作為保守黨或脫歐黨的「視覺隱喻」。此外他亦對保守黨喊話：「讓您們的領袖約翰遜與其他黨領袖站在一起以及不要玩遊戲。不要拒絕（出席）然後拿我們的執照作威脅。這是一個滑坡效應。」（編按：slippery slope在韋氏詞典的定義是，一旦開始便難以阻止或駕馭的一系列事件或過程，通常會導致更糟糕、更困難的結果）。