金正恩改穿皮褸引起揣測　被指有意建立個人風格

朝鮮領導人金正恩近來多次現身進行視察活動，韓國媒體12月1日注意到金正恩最近一改西裝革履的「金日成造型」，穿起皮褸。韓國媒體評論，他可能決定選擇更兼容並蓄的個人風格。

以往金正恩會穿中山裝效仿祖父金日成的扮相。圖為2019年8月6日，金正恩在朝鮮西部秘密地點觀察兩枚新型戰術導彈的演示發射。（AFP）

據韓聯社12月1日報道，金正恩11月28日穿着雙排扣的黑色皮大褸到咸鏡南道連浦地區視察超大型火箭炮連發試驗。

韓聯社稱，過膝而且皮料的大衣在韓國較為常見，在朝鮮卻是大膽的裝束。這不僅體現了金正恩作為年輕人追趕時髦的一面，也凸顯了作為最高領導人打破刻板領袖形象意圖。

一直以來，金正恩被金正日欽點為接班人時就因長相與金日成相似引起注意。金正恩也一直從形象和政治上模仿金日成，如「霸氣髮型」、塑料鏡框、中折帽、白襯衫等。這被視為凸顯白頭山血統的正統性鞏固其匆忙接班後脆弱的權力基礎。

與此形成對照的是，金正恩的父親金正日一直堅守自己的特殊的服裝哲學，野戰外套是他最具標誌性的衣着。與被稱作隱居型領袖的父親不同，金正恩似乎認為模仿以包容形象贏得內部好感的祖父更有利於統治。

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韓國分析人士認為，金正恩最近的穿着與日前就金剛山旅遊問題批評上一代人也有關係，金正恩穿衣自成一派也被視為釋放以他特殊的方式治國理政的信號。