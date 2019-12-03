愛爾蘭國會斥巨資採購鬧笑話　新印刷機塞不進房「補鑊」勞民傷財

愛爾蘭國會近日爆出行政醜聞，原因涉及一部巨型印刷機。愛爾蘭政府大灑金錢購買了一部全新印刷機，但因出現「估計錯誤」，導致要額外花錢拆牆才能把印刷機放進房內。

小森印刷機其中一款型號，報道指印刷機就是因太巨大沒法放到現有的印刷房中運作。（Komori Printer）

愛爾蘭國會日前購買了一部巨型的日本小森牌最先進印刷機，印製文件。印刷機高2.1米、闊1.9米，總花費80.8萬歐元（約700萬港元）。但當印刷機在2018年12月到步時，才發現一個嚴重問題：印刷機需要3.1米高才能設置所有配件運作。

額外多花200萬拆牆和存倉

結果，印刷機沒法運入印刷房內，且因合約已簽妥的關係沒法退錢。愛爾蘭政府只好把印刷機運到一個貨倉，然後拆掉印刷房的牆和改建，花了額外的23.6萬歐元（約204萬港元）才完成工程。

故事還沒結束，當印刷機成功運進印刷房，安裝完畢後，印刷員工才表示拒絕操作這台新印刷機。《愛爾蘭時報》報道，國會印刷員工要求加薪水，才願意去上課學習如何操作這台新機器和繼續工作，意味這台印刷機到明年都未能完全投入服務。

根據報道引述政府文件，政府人員明顯誤判印刷機實際運作所需大小，以為只需「簡單功夫」做些裝修工程就能完事。

事件曝光後成為政府的一大行政笑話，花了將近1000萬港元購置的大型印刷機至今仍然無法運作，預料愛爾蘭國會近日將陷入一番問責爭論之中。