英國王室也瘦身？　安德魯性醜聞或加快王儲查理斯的「裁員」計劃

英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）捲入愛潑斯坦的性醜聞，嘗試解畫又愈描愈黑，變成「公關災難」，最後宣布暫停執行王室職務。王室專家分析指出，安德魯醜聞，相信會加快王儲查理斯（Prince Charles）的「王室裁員」計劃步伐，即是減少執行公務、因而獲享津貼的核心王室成員數目。

安德魯每年失252萬津貼

安德魯王子受訪觸發公關災難，在暫停職務後，他將會失去每年約24.9萬英鎊（約252萬港元）的免稅津貼。這筆資金為「主權撥款」（the Sovereign Grant）的一部分，是政府每年向英女王提供，用以津貼旅遊、保安、人手和維護王宮等的費用。

安德魯王子受訪觸發公關災難，暫停執行王室職務。（AP）

兄長「大義滅親」

在安德魯暫停職務的背後，原來盛傳71歲王儲查理斯是「大義滅親」的關鍵。據指查理斯當時立即與英女王通話，建議「革除」安德魯公職。

查理斯與安德魯素來被指不和，坊間一直有指查理斯希望日後成為國王時，可以減少核心王室成員的數目，僅剩下包括他的直系親屬家庭：兩名兒子哈里王子（Prince Harry）與威廉王子（Prince William）兩家人，作為核心成員繼續執行王室公務。

分析相信安德魯兩名女兒，阿特麗斯公主（右）及尤金妮亞公主（左）都可能被安排出任非公務王室成員。（Reuters）

安德魯醜聞加快「裁員」計劃

英國王室新聞網站「皇家中心」（Royal Central）副主編巴杰（Brittani Barger）分析，安德魯一事令查理斯加強決心，相信安德魯兩名女兒阿特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮亞公主（Princess Eugenie）都不能幸免，會遭安排出任非公務王室成員。

主編普羅克特（Charlie Proctor）擔心，一直相當勤勉的安妮公主（Princess Anne）和愛德華王子（Prince Edward）夫婦也可能受到牽連。記錄王室成員「出勤」次數的Court Circular顯示，安妮公主（Princess Anne）2018年執行518項公務，成為「公務冠軍」，王儲查理斯及愛德華王子分別執行507項和463項公務，緊隨其後。

分析相信，經歷安德魯事件後，支持王室「裁員」的呼聲應該急升，畢竟免稅津貼都是納稅人的血汗錢。