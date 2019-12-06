英國首相約翰遜（Boris Johnson）在暗示英國應限制或禁止使用華為設備1天後，英國報紙聯合社（Press Association）率先發現他使用華為P20 Pro手機跟電視主持自拍。情況引起外界注意，英國媒體報道首相府予以澄清，指手機並非約翰遜所有。

圖為英國首相約翰遜在5日參加英國獨立電視台的錄影後，與兩名主持人自拍，卻被發現使用華為手機。（英國獨立電視台影片截圖）

+ 3 + 2

約翰遜12月5日出席英國獨立電視台（ITV）This Morning節目錄影，結束時與主持人拍自拍照。電視台的攝錄鏡頭短暫拍得他所使用的手機是華為P20 Pro。英國天空電視台12月5日的報道引述首相府澄清說，用來拍照的華為P20 Pro是向工作人員借來，並非是約翰遜所有。

美國《福布斯》網站12月5日指出，倘說這部華為手機約翰遜是故意借來、以在一定時機上引發不可避免的社交媒體風暴，這並不令人感到很意外。但這看來更像是疏忽所致。 考慮到政治問題，約翰遜不可能擁有並公開使用用作私人用途的華為手機，但網站指這並不能「想當然」。

美國及歐洲在是否容許華為參與建議5G網絡一事上出現分歧。美國認為華為協助中國政府從事間諜活動，設備留有「後門」，但一直未有公開確實證據。歐洲一些國家認為，參與建議5G網絡的供應商須符合安全標準，但反對「一刀切」的禁制。英國4日出席北約峰會時的言論，令人認為他傾向按照美國要求去做。

約翰遜4日出席北約組織峰會時說，倫敦政府有可能跟隨國際安全盟友，在5G網絡方面將中國電訊公司的產品排除在外。

他說：「我不想讓這個國家不必要地敵視海外投資，但另一方面，我們不能損害我們重要的國家安全利益。」但就在他說這番話後一天，便發生他使用華為手機自拍的事件。