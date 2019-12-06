安德魯捲性侵醜聞　英媒：菲臘親王要求辭任王室公職

英國安德魯王子（Prince Andrew）涉嫌性侵的事件成為王室核彈級醜聞。英國《電訊報》（The Telegraph）報道，菲臘親王（Prince Philip）和查理斯王子（Prince Charles）12月2日與安德魯見面，重申要求安德魯辭去所有公職。

安德魯王子在比利時出席活動，慶祝從德軍解放75周年。（路透社）

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菲臘親王上周已經傳召過安德魯到桑德靈厄姆（Sandringham）見面。根據王室消息人士透露，會面氣氛緊張，菲臘要求兒子承受責罰，期間沒有大聲訓斥，但菲臘堅決要安德魯為了王室的緣故辭去公職。菲臘不喜歡傳媒對安德魯公審，但務實地認為安德魯的行為對王室構成危機。二人當時同意再與王儲查理斯見面。

有人目擊安德魯2日駕車離開位於溫莎（Windsor）的住所。《電訊報》表示，安德魯獨自駕駛140英里前往桑德靈厄姆莊園，與父親和兄長共晉午餐。消息人士透露，查理斯嚴厲警告安德魯不得再犯重樣的錯誤，明言短期內也沒有回頭路可走。安德魯認為一切指控尚未證實便受到苛待，但接受有關決定。

另一名消息人士指，菲臘親王於98歲退休，英女王也年屆93歲，查理斯有必要接手好好管理王室和計劃未來，而首要任務就是協助英女王處理安德魯的問題。