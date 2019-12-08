俄羅斯罕有公開「核手提箱」　「發射掣」顏色不是紅而係……

無論俄羅斯總統普京身在何處，總會有位軍官提着「核手提箱」相隨，以便普京在國家遭遇核攻擊時能及時做出反應。俄國國營電視台近日首度公開它的內容，為這個能啓動可怕武器的手提箱揭開神秘面紗。

據美國組織Atomic Heritage Foundation資料，「核手提箱」共有三個，分別由總統普京（圖）、國防部長、總參謀長掌管，當啟用「核手提箱」時，需要三人輸入各自的發射密碼。（AP）

由俄羅斯國防部營運俄羅斯電視台紅星台（Zvezda）播出節目《軍事驗收》，主持人葉戈羅夫（Alexei Yegorov）展示「核手提箱」的內部。

「核手提箱」在俄語中被稱為Cheget，取名自俄羅斯的切吉特山（Mount Cheget）。它的大小如手提電腦袋，箱內中間有一排數字鍵盤，鍵盤下有四個大按鈕。一般人可能會認為如此危險的按紐應為紅色，但在這個手提箱中，被指是核武發射掣的按鈕卻是白色。

葉戈羅夫指，它的其中一樣重要組件是「快閃記憶體卡」（Flash Card），是解鎖「核手提箱」全部功能的關鍵之一。

葉戈羅夫表示，這個「核手提箱」是50年前的，總統普京所持有的更加新式。他又指，自己不能透露任何其他與「核手提箱」功能有關的敏感資料。

據美國組織Atomic Heritage Foundation資料，「核手提箱」共有三個，分別由總統、國防部長、總參謀長掌管。啟用「核手提箱」需要三人輸入各自的發射密碼。