俄羅斯電視台播放烏克蘭總統主演電視劇　普京會看嗎

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）從政前是一名諧星，憑電視劇《人民公僕》（Servant of the People）成名，後來甚至演活劇中角色，於現實生活中搖身一變成為總統。俄羅斯TNT電視台12月11日播放電視劇首三集，不過俄羅斯總統普京或者無暇觀看。

澤連斯基和普京首次於巴黎見面。兩日後，俄羅斯的電視台宣布播放澤連斯基主演的電視劇。（路透社）

《人民公僕》於2015年上映，由澤連斯基擔任主角。劇中主角本來是寂寂無名的教師，但因為一次狠批政治腐敗的片段而紅遍網絡，最終成為總統。現實生活中，澤連斯基憑電視劇紅遍全國，後來爆冷勝出大選，成為總統。澤連斯基甚至將自己的政黨命名為人民公僕黨。

被問到普京會否觀看這齣電視劇時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應指，不認為普京會看。他說：「普京不看電視節目，所以我相信他沒有看，未來也不會看，他沒有時間。」佩斯科夫也指，電視台毋須取得政府批准播放電視劇，只需遵守版權規定。

電視台形容，劇集從諷刺的角度觀察烏克蘭的現代政治，以及人民和政府之間的關係。電視台向俄羅斯衛星通訊社表示，播出《人民公僕》前三集是電視台和大型付費平台的營銷手段，付費平台用戶12月12日起可觀看劇集的第一季全集。