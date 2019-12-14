一年來走遍各地示威　環保少女通貝里：我要休息一下

剛當選《時代》周刊年度風雲人物的16歲瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg），過去一年來走遍世界發起示威及宣揚環保信息，她12月13日坦言是時候休息一下，將在聖誕期間回家過節及放假。美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）同日公開鼓勵通貝里，希望她「不要理會那些質疑者。」

通貝里在意大利都靈市演講（美聯社）

通貝里13日在意大利都靈市（Turin）一個集會上演講，當地是意大利的工業重鎮，也是車廠快意（Fiat）成立的地方。通貝里向群眾表示，2019年快將過去，2020年應該是行動之年，呼籲大家一起努力降低全球的碳排放量，並要向有權勢者施壓，敦促他們行動。

集會過後，通貝里向記者透露她有意休息，將會回家過聖誕節，她稱「我會過一個假期，因為需要休息，但時間不會太長。」她又稱「否則你也不能一直這麼做（抗爭）下去。」

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16歲通貝里幽默回應73歲特朗普

通貝里成名後受到不少質疑，包括最近美國總統特朗普（Donald Trump）形容她當選年度風雲人物是荒謬，並叫她要控制脾氣，應該去看電影及放鬆，通貝里也不甘示弱，隨即更改自己Twitter的個人簡介，變成「一個正解決憤怒控制問題的青少年，現在正放鬆，與朋友在看一套好看的老派電影」，以幽默的方式回應特朗普。

通貝里更改自己的個人簡介，以自嘲方式幽默回應特朗普（Twitter）

近日訪問越南的美國前第一夫人、前總統奧巴馬的妻子米歇爾（Michelle Obama）12月13日發帖鼓勵通貝里，她稱「通貝里，不要讓任何人使你的光芒變淡，就像我在越南與各地遇到的女孩一樣，你們都有很多東西可以帶給我們所有人。不要理會那些質疑者，要知道有數以百萬計的人為你們吶喊助威。」