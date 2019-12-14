【筍工推介】英女王聘數碼互動主管　年薪最高達5萬英鎊

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）向來與時並進，在社交媒體發帖也難不倒她。白金漢宮繼5月公開招聘「小編」出任數碼傳訊主任（Digital Communications Officer）後，王室12月12日再重金聘請數碼互動主管（Head of Digital Engagement），尋找新穎的方式，讓公眾關注英女王的動態。

英女王等王室成員不時出席大大小小的活動，傳訊部門也會透過社交媒體等渠道發布最新消息。（路透社）

根據王室的招聘廣告，數碼互動主管的職責是領導數碼媒體專員，推動王室數碼渠道的史內容策略，並與傳訊部門的同事合作，讓公眾繼續於網絡世界關注王室。數碼互動主管也要負責報道大大小小的王室活動，包括國事訪問和頒獎典禮，筆下的內容將會有數百萬讀者。

王室期望應徵者能夠善用一系列的內容管理系統、社交媒體平台和分析工具。應徵者亦應該具有創新精神，擁有絕佳的寫作和編輯技巧，並且能夠以不同受眾群體、目的和形式設計數碼內容。

王室提供的福利也相當豐厚。數碼互動主管的年薪最少達4.5萬英鎊，經驗豐富應徵者的年薪更有機會達5萬英鎊。其他福利包括33天年假、合共37.5小時的五天工作周、免費午餐、在職訓練和15%的退休金僱主供款等。

有興趣人士可以於當地時間12月24日晚上11時55分前透過王室招聘網站遞交申請。面試將安排於2020年1月進行。