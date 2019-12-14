【筍工推介】英女王聘數碼互動主管　年薪最高達5萬英鎊

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）向來與時並進，在社交媒體發帖也難不倒她。白金漢宮繼5月公開招聘「小編」出任數碼傳訊主任（Digital Communications Officer）後，王室12月12日再重金聘請數碼互動主管（Head of Digital Engagement），尋找新穎的方式，讓公眾關注英女王的動態。
英女王等王室成員不時出席大大小小的活動，傳訊部門也會透過社交媒體等渠道發布最新消息。（路透社）
根據王室的招聘廣告，數碼互動主管的職責是領導數碼媒體專員，推動王室數碼渠道的史內容策略，並與傳訊部門的同事合作，讓公眾繼續於網絡世界關注王室。數碼互動主管也要負責報道大大小小的王室活動，包括國事訪問和頒獎典禮，筆下的內容將會有數百萬讀者。
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Tonight The Queen and Members of The Royal Family welcomed the world's ambassadors to #BuckinghamPalace at the annual Diplomatic Reception. The reception, attended by members of the Diplomatic Corps based in London, supports the work of the Royal Family in representing the UK at home and abroad. This work includes the hosting of State Visits and The Queen’s regular audiences with Ambassadors and High Commissioners. 📷 PA Images @kensingtonroyal @clarencehouse
王室期望應徵者能夠善用一系列的內容管理系統、社交媒體平台和分析工具。應徵者亦應該具有創新精神，擁有絕佳的寫作和編輯技巧，並且能夠以不同受眾群體、目的和形式設計數碼內容。
王室提供的福利也相當豐厚。數碼互動主管的年薪最少達4.5萬英鎊，經驗豐富應徵者的年薪更有機會達5萬英鎊。其他福利包括33天年假、合共37.5小時的五天工作周、免費午餐、在職訓練和15%的退休金僱主供款等。
有興趣人士可以於當地時間12月24日晚上11時55分前透過王室招聘網站遞交申請。面試將安排於2020年1月進行。