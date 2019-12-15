特朗普被譏諷心智退化　破紀錄一天狂發123條Twitter推文

美國總統特朗普（Donald Trump）愛用Twitter全球皆知，近日因為身陷「通烏門」彈劾風暴，不斷透過Twitter為自己發聲，在12月12日一天發123條打破個人紀錄。

據美國《國會山報》12月12日報道，當地時間周四（12日），特朗普打破了由自己保持的記錄，將一天內發推數量（原創加轉發）從105條（8日），提高到了123條。

當地時間12日早上6時51分，第一條推文出現，「大多數美國人反對彈劾，我什麼也沒做錯。這將是有史以來第一次沒有涉及犯罪的彈劾。他們甚至沒有提出（我）犯罪的指控。真瘋狂。」

美国总统特朗普经常在推特上宣布重大行动，回应一些批评等。图为12月12日，特朗普发推文说，“‘十分’接近与中国的‘重大协议’。他们想要达成这一协议，我们也如此。”（Twitter@Donald J. Trump）

緊接着，7時到8時，特朗普的Twitter帳戶進入「早上繁忙時段」，這一小時內，他合計發出58次。

《國會山報》說，當時特朗普正處於「發飆」狀態，轉發幾十條來自共和黨議員關於彈劾聽證會的推文。

到了晚上11時18分，美國總統更是「首尾呼應」，將批評彈劾聽證會貫徹始終的同時，為自己「忙碌的一天」畫上句號，「美國眾議院司法委員會主席納德勒 （Jerry Nadler）承認，民主黨人尋求彈劾的原因，是他們認為簡單地讓美國民眾在2020年選出總統非常危險。」

除此之外，他的推文還包括嘲笑瑞典環保少女格蕾塔通貝里（Greta Thunberg）、恭喜贏得英國首相大選的約翰遜（Boris Johnson）等等。

值得注意的是，當特朗普的推文數量逐漸攀升至三位數的時候，民主黨總統競選人拜登（Joe Biden）在推特上寫道:「休息休息吧。」

《華盛頓郵報》指出，就特朗普這一天發的推文，已經超過前美國總統奧巴馬（Barack Obama）從2016年5月到2017年1月所發的推文數量了。

對於特朗普打破記錄，白宮發言人迪爾（Judd Deere）告訴美聯社，特朗普「利用信息技術直接與美國民眾溝通」的做法應該受到讚揚，而不是批評。媒體應該關注特朗普的成就，而不是糾結於總統已經發了多少條推文。

一些美國民眾卻因為自己的總統沉迷使用Twitter而感到不滿。《紐約時報》13日刊登一則讀者來信，狠狠指責了特朗普一番。「可以說，這一波推特浪潮，這一波從總統手中湧出的文字海嘯，是心智混亂、心智退化的又一表現。」