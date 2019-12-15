【英國王室】路易小王子學識的第一組字　竟然是她的名字……

嬰兒牙牙學語的模樣，總會令父母欣喜不已。劍橋公爵威廉王子（Prince William, Duke of Cambridge）與妻子凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）的小兒子路易小王子（Prince Louis）也處於這個階段。凱特在一個英國電視節目上說，現時19個月大的路易，最先學會的，竟然是名廚貝里（Mary Berry）的名字。

在路易小王子2019年4月23日一歲生日時，肯辛頓宮公布他最新的相片。（AP）

↓↓↓更多路易小王子的圖片，請點擊放大觀看：

英國廣播公司（BBC）12月16日會播放一個一小時聖誔特備節目A Berry Royal Christmas，現年84歲的名廚貝里在節目與英國威廉王子伉儷合作，為在聖誕節工作的慈善機構員工及義工準備晚餐。

在節目的預告片中，凱特透露路易小王子第一批學懂的字中包括「Mary」，因為小王子的身高剛好看到她放在廚房書架上的烹飪書，「孩童都真的會對人的面孔極感興趣，而你（貝里）烹飪書都有你的臉。他（路易小王子）會說：『那是瑪麗・貝里』。所以如果他今天看到你，肯定會認出你。」

貝里和凱特2013年在一個為喪親兒童舉辦的慈善活動結識，自此成為朋友。

↓↓↓想看更多路易小王子哥哥和姐姐的照片，請點擊放大觀看：