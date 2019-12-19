【英國王室】與路易坐懷舊電單車　威廉一家五口聖誕卡送上祝福

英國王室近日舉行連串慶祝聖誕節活動，網上更流傳威廉王子（Prince William）與太太凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge），以及三名子女的官方聖誕賀卡，可見他們站在懷舊電單車旁拍照，好不溫馨！

威廉王子一家五口12月18日應英女王邀請，前往白金漢宮出席聖誕節午餐，惟他們當天分開出發，威廉與6歲長子喬治王子（Prince George）坐同一輛車；凱特則與4歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）及19個月大的路易小王子（Prince Louis）坐另一輛車出席。

除了威廉王子一家，王儲查理斯（Prince Charles）和康沃爾公爵夫人卡米拉（HRH Camilla，The Duchess of Cornwall）、比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）、尤金妮亞公主（Princess Eugenie），甚至是捲入性醜聞的安德魯王子（Prince Andrew）等高級皇室成員都有出席。不過，哈里王子（Prince Harry）一家三口，正享受6星期休假，尚未返回英國出席這個年度午餐。

The 2019 Cambridge Family Christmas Card!



📷: Air Commodore Dawn McCafferty CBE RAFR pic.twitter.com/2lbg2hMUsl — Kate ❤ and Meg 🌺 and The British Royal Family (@KateCandMeg) December 18, 2019

此外，空軍準將菲蒂（Dawn McCafferty）透過Twitter上載威廉王子一家五口的聖誕卡。從聖誕卡所見，威廉與幼子路易小王子坐在懷舊電單車上，次女夏洛特公主則在旁邊的側車內，凱特和喬治王子就站立拍照，而卡中就寫道：「祝你聖誕節和新年快樂」，下款則以「Catherine」（凱特）簽署作結。