【彈劾特朗普】共和黨國會黨友：慘過耶穌審判

美國總統特朗普（Donald Trump）12月19日面對彈劾表決，結果一如預期在民主黨控制的眾議院獲過半數通過，令他成為當地史上第三位被成功彈劾的總統。特朗普在整個彈劾醜聞中火氣十足，連番炮轟民主黨，稱自己遭受政治迫害。而在這次表決中，沒有共和黨人支持彈劾，他們在發言時為特朗普護航，更有議員形容特朗普的遭遇比耶穌更慘。

來自佐治亞州（Georgia）的共和黨眾議員勞德米爾克（Barry Loudermilk）19日在議事廳表示，耶穌被釘在十字架前的審判比特朗普現時的情況更公平。他稱耶穌被誣告謀反時，羅馬帝國執政官彼拉多（Pontius Pilate）都會讓耶穌面對指控衪的人。即使在那場虛假審判中，彼拉多給耶穌的權利比民主黨給特朗普的多。

彈劾特朗普：眾議院12月18日表決彈劾總統的條款，共和黨人勞德米爾克發言時，認為特朗普的情況比耶穌更糟糕。（Reuters）

共和黨人「好心」為對手祈禱？

「擺耶穌上枱」並非只有勞德米爾克，他的黨友凱勒（Fred Keller）亦搬出聖經，向投票支持彈劾的民主黨眾議員祈禱，引用路加福音第二十三章34節「當下耶穌說：『父啊！赦免他們；因為他們所作的，他們不曉得。』」，暗諷民主黨人被擺佈投票。

共和黨人的「滿天神佛」言論一出，隨即成為網上討論的熱話，「特朗普比耶穌」（Trump to Jesus）成為Twitter的熱門關鍵字，與「彈劾日」（Impeachment Day）可謂不分高下。但到底特朗普是否慘過耶穌，當地多間傳媒都紛紛求證。《新聞周刊》（Newsweek）、美國有線新聞網絡（CNN）都指出，民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾經邀請特朗普到國會作供，對方在11月曾於Twitter稱「認真考慮」出席，但他最終都沒有現身。

彈劾特朗普：眾議院議長佩洛西曾邀請特朗普到國會作供以表清白，但他最後都沒有現身。（Getty Images）

美國的另一個國恥日

到底特朗普是否認同勞德米爾克和凱勒的言論，只有他自己才知道，但他的幕僚就似乎不太認同將特朗普與耶穌相比，白宮顧問康韋（Kellyanne Conway）向傳媒表示，沒認真聽過勞德米爾克的說話，但認為特朗普確是受到不公平對待。她補充一句「我不喜歡太多耶穌的比較。」

對於共和黨和特朗普而言，眾議院的表決是當地政壇是黑暗的一日，即使他們選擇不「神化」特朗普，亦有黨員如賓夕凡尼亞州眾議員凱利（Mike Kelly）以史實比較情況，他指大家普天同慶賀聖誕時，歷史上的12月曾發生多宗重要事件：波士頓茶黨（Boston Tea Party）、日軍1941年12月7日偷襲珍珠港，時任總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）指這是「國恥日」，而這次表決則是另一個國恥日。無論如何，彈劾已成定局，參議院將舉行聆訊決定是否罷免特朗普，不過從共和黨有優勢而言，他們未必會面對第三個「國恥日」。