特朗普模仿「山姆大叔」？　一張圖回應彈劾案

美國總統特朗普（Donald Trump）成為美國史上第三位被彈劾的總統，他12月18日在Twitter發文回應並上傳一張照片，不少媒體指他模仿「山姆大叔」（Uncle Sam）。

特朗普發布的貼文，出人意料地只有一張黑白圖。文字寫有「現實是，他們並非衝着我來，而是衝着你們而來。我只是擋到了他們的路」的字句。

特朗普坐在中央、正視鏡頭，並用右手食指指向看畫面的人。不少美國媒體認為特朗普是模仿美國的招牌人物「山姆大叔」。

特朗普推特當晚22時49分放送有着通緝令風格的高清海報，他們是衝你來的，我擋槍。（Twitter@Donald J. Trump）

圖為美國招牌人物「山姆大叔」（美國國會圖書館網站）

當天晚上19時，特朗普在密歇根州舉行主題為聖誕快樂的競選集會。美國有線新聞網絡（CNN）消息稱，特朗普補充說：「你們看過我的民意測驗嗎？」「在經過三年邪惡的政治迫害、惡作劇和騙局後，眾議院民主黨人正試圖讓數千萬愛國的美國人，選票作廢。」特朗普曾在Twitter上強調稱，自己是「真命天子」（I'm the chosen one）。

特朗普呼籲到場的支持者，「投票讓佩洛西（Nancy Pelosi，即眾議院議長）下台。」

特朗普還批評稱，民主黨的彈劾進程是「政治自殺」，是對共和黨的「侮辱」。