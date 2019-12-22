英女王四代同堂製作聖誕布甸　媒體發現公布照片有玄機

英國白金漢宮（Buckingham Palace）12月20日發布王室四代同堂為慈善組織「皇家英國退伍軍人協會」（The Royal British Legion）製作聖誕布甸的照片。有英國媒體在溫馨照片中發現彩蛋。

英國王室12月20日發布照片顯示，喬治王子在白金漢宮用小手握着匙羹攪拌食材，曾袓母英女王伊利沙白二世、祖父王儲查理斯及父親威廉王子在旁微笑觀看，場面溫馨。（Buckingham Palace）

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英國廣播公司（BBC）發現，在照片中的聖誕樹掛着符合英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）身分及喜好的吊飾，包括小王冠、小王座，更有她喜愛的哥基犬。

王室的衣着一向是眾人注點。相中四人雖然在製作甜品，不過均未穿上圍裙。王儲查理斯（Prince Charles）和威廉王子（Prince William）都穿上西裝，打起領帶；英女王除了戴着珍珠頸鍊及胸針外，更拿着出自其喜愛品牌、價值1,800英鎊的手提包。

英國王室未有公布四人製作布甸的日期，但這些布甸可能太遲製作。按照傳統，為了讓聖誕布甸更有風味，布甸要在11月底的「攪拌星期日」（Stir-up Sunday）製作。布甸攪拌後要用布或錫紙包好，放在乾爽陰涼地方，等到25日聖誕節一同分享。

幸運的是，相關布甸是用於2020年的慈善活動上，就算布甸在「攪拌星期日」後才製作，仍不會失去傳統風味。

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