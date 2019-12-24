中日韓峰會：安倍巧用《三國演義》　文在寅引用孟子杜甫

第八次中日韓領導人會議12月24日在中國成都舉行。日本首相安倍晉三以及韓國總統文在寅訪華出席了相關會議，訪華期間，安倍晉三和文在寅都通過中國古代文化與中國拉近距離。

安倍晉三：日中韓不是相互鬥爭的魏吳蜀

日本共同社12月24日消息稱，日本首相安倍晉三12月24日上午出席在中國四川省成都市舉行的「中日韓工商峰會」。考慮到成都曾是《三國演義》中有名的蜀國都城，安倍呼籲稱：「（日中韓）三國並非三國時代的魏、吳、蜀，不是相爭關係。希望攜手共築『新的三國時代』。」

報道稱，作為有必要合作的領域，安倍列舉了少子老齡化和環境問題，指出「三國面臨共通的課題，共同努力應對至關重要」。有關經濟關係，他強調「將進一步強有力地推進自由而公正的貿易」，表示將力爭使區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判早日談妥。

《三國演義》是中國古代的四大名之一，描述的是魏、吳、蜀三國互相鬥爭的故事。

文在寅：韓中具備天時和地利

與此同時，韓國總統文在寅也沒少用中國古代文化。12月23日，文在寅連續兩次在Twitter上發文，期待韓中關係繼續向好。值得一提的是，文在寅還引用了中國古代思想家孟子的名言與中國古代詩人杜甫的詩句。

23日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見文在寅。隨後，文在寅發出訪華「第一推」。文在寅發出多張現場照片並寫道，「今年是新中國成立70周年，也是韓國『三一獨立』運動和臨時政府成立100周年，意義深遠。孟子說過，『天時不如地利，地利不如人和』。韓中具備可以共同繁榮的『天時』和『地利』，只要加上『人和』，就可以共同開創新時代。」

23日晚，中國國務院總理李克強在四川成都會見文在寅。結束會見後，文在寅再次發推曬圖。他說，今年11月，李克強在東亞峰會上強調，在全球經濟放緩背景下，各方應發揮同舟共濟的精神應對。文在寅還借用杜甫的詩句「好雨知時節，當春乃發生」，稱期待借這次會晤，推動韓中關係發展再上新台階。