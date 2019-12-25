特朗普被問及客串《寶貝智多星2》　形容是榮幸

美國總統特朗普（Donald Trump）一直充滿存在感，除了經常在Twitter無所不談外，電視上亦經常見到他的身影。事實上，他曾經為多套荷里活電影客串，其中一套就是經典聖誕電影《寶貝智多星2》（Home Alone 2）。

特朗普在平安夜於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與海外美軍進行視像對話時，有士兵提到對方客串該片一事。特朗普笑稱，每年很多人都會談及這件事，特別是在聖誕時期。他認為，說得好聽點，自己當時較為年輕，而該片成為其中一套聖誕票房賣座保證的電影，因此能夠參與其中感到非常榮幸。

美國總統特朗普在平安夜與駐外美軍進行視像通話，期間談及他客串1992年聖誕電影《寶貝智多星2》一事。（Reuters）

《寶貝智多星2》在1992年上演，其中一幕是男主角麥哥利高堅（Macaulay Culkin）與家人失散後，在紐約廣場酒店（Plaza Hotel）內向一位身穿黑色大褸和結有紅領帶的男子問路，該男子正是特朗普。順帶一提，特朗普當時剛收購廣場酒店不久，片內多個場面都是在酒店內取景。

除了該片外，特朗普曾經在大約20套電影和劇集出場，包括《色慾都市》（Sex And The City）第二季、《非常索凸務》（Zoolander）等，奧斯卡男星麥迪文（Matt Damon）在2017年曾披露特朗普客串的原因，就是以出場作為對方答應借出旗下物業拍攝的條件。麥迪文直言，整個劇組人員浪費時間拍攝他的戲份，但其實之後根本可以刪掉情節，不過《寶貝智多星2》的導演則決定保留。