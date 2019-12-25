英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）12月25日將發表聖誕文告。一如以往，白金漢宮錄製的短片中，英女王的桌上均會擺放王室成員的相片。不過今年哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan）卻從聖誕文告「失蹤」。王室專家懷特洛克（Anna Whitelock）認為，英女王希望「聚焦」王位的直接繼承人。

2018年，英女王發表聖誕文告，放滿王室成員的相片，包括哈里和梅根的婚照。（YouTube截圖）

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英女王今年只是擺放四張相片，分別是已故父親喬治六世（King George VI） 、丈夫菲臘親王（Prince Philip）、王儲查理斯王子（Prince Charles）和夫人卡米拉（Camilla）以及威廉王子（Prince William）一家。

哈里和梅根沒有到桑德林漢姆莊園（Sandringham House）與王室成員慶祝聖誕，同時從聖誕文告「失蹤」。懷特洛克認為，英女王是希望將公眾的關注轉移到英國未來國王查理斯和威廉身上。她形容，英女王十分喜愛哈里，哈里亦與女王十分親近，不過哈里和梅根顯然希望走屬於自己的路。

懷特洛克指出，阿奇（Archie）出世後，哈里和梅根開始遠離劍橋公爵和公爵夫人（即威廉和凱特），亦開始遠離整個王室家族，他們也開始管理自己與傳媒的關係，決定到加拿大與梅根的母親歡度聖誕。

梅根是非多：英國哈里王子和 梅根（Meghan, Duchess of Sussex）婚後分享兩人生活的情況變多。英國獨立電視台（ITV）為兩人製作的紀錄片10月20日獨家播出。片中梅根哽咽談及自己嫁入王室後承受的壓力，看來又會成為不少人茶餘飯後的話題。圖為10月15日她（圖右）與哈里王子（左）出席英國兒童慈善組織——WellChild的頒獎禮。（AP）

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