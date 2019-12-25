印度寶萊塢名導呼籲影星開腔　就《公民身份法》示威發聲

印度反《公民身份法》修正案示威持續多日，導致最少21人死亡。路透社12月24日報道，寶萊塢（Bollywood）著名導演辛哈（Anubhav Sinha）呼籲三名著名影星開腔談論示威，指他們可以影響數百萬的影迷。

辛哈執導的電影《印度憲法第15條》（Article 15）改編自真實事件，講述種姓歧視的駭人現實。（YouTube截圖）

印度電影業由穆斯林演員、導演和工作人員主導，不過觀眾卻主要是印度教。行內部份人士已經表明立場，反對修例和暴力行為，甚至到寶萊塢的心臟地區孟買參與集會。不過三名穆斯林著名男星阿米爾汗（Aamir Khan）、薩爾曼汗（Salman Khan）和沙魯克汗（Shah Rukh Khan）卻一直保持沉默。

辛哈表示，三名演員所說的一個字可以影響數百萬人。他理解為什麼他們或者未能發聲，並指對他們不感到憤怒。他指，不在乎三人對法律或暴力行為所說的立場，只希望他們參與討論，「我不是說他們應該同意我或其他人。他們的意見可以與我們相反。」

阿米爾汗曾主演印度電影《作死不離3兄弟》（3 Idiots），有人稱他為「印度劉德華」。（YouTube截圖）

來自沙魯克汗母校國立伊斯蘭大學（Jamia Millia University）的示威者則指，沙魯克汗的沉默如同遭背叛，形容「像他這樣的人保持沉默是不能接受。」

影評人兼記者Rajeev Masand解釋，荷里活和寶萊塢的文化截然不同，在美國，總統特朗普不可以利用政府機構追擊持反對意見的演員，但在印度卻有如此的恐懼。

女演員古普塔（Sayani Gupta）上周轉發年輕演員辛格（Ranveer Singh）和巴特（Alia Bhatt）與總理莫迪（Narendra Modi）的合照，並質問他們會否要求莫迪譴責警暴。