印度寶萊塢名導呼籲影星開腔　就《公民身份法》示威發聲

印度反《公民身份法》修正案示威持續多日，導致最少21人死亡。路透社12月24日報道，寶萊塢（Bollywood）著名導演辛哈（Anubhav Sinha）呼籲三名著名影星開腔談論示威，指他們可以影響數百萬的影迷。
辛哈執導的電影《印度憲法第15條》（Article 15）改編自真實事件，講述種姓歧視的駭人現實。（YouTube截圖）
印度電影業由穆斯林演員、導演和工作人員主導，不過觀眾卻主要是印度教。行內部份人士已經表明立場，反對修例和暴力行為，甚至到寶萊塢的心臟地區孟買參與集會。不過三名穆斯林著名男星阿米爾汗（Aamir Khan）、薩爾曼汗（Salman Khan）和沙魯克汗（Shah Rukh Khan）卻一直保持沉默。
辛哈表示，三名演員所說的一個字可以影響數百萬人。他理解為什麼他們或者未能發聲，並指對他們不感到憤怒。他指，不在乎三人對法律或暴力行為所說的立場，只希望他們參與討論，「我不是說他們應該同意我或其他人。他們的意見可以與我們相反。」
阿米爾汗曾主演印度電影《作死不離3兄弟》（3 Idiots），有人稱他為「印度劉德華」。（YouTube截圖）
來自沙魯克汗母校國立伊斯蘭大學（Jamia Millia University）的示威者則指，沙魯克汗的沉默如同遭背叛，形容「像他這樣的人保持沉默是不能接受。」
影評人兼記者Rajeev Masand解釋，荷里活和寶萊塢的文化截然不同，在美國，總統特朗普不可以利用政府機構追擊持反對意見的演員，但在印度卻有如此的恐懼。
女演員古普塔（Sayani Gupta）上周轉發年輕演員辛格（Ranveer Singh）和巴特（Alia Bhatt）與總理莫迪（Narendra Modi）的合照，並質問他們會否要求莫迪譴責警暴。
On behalf of the students of Jamia & AMU request at least one of you to tweet or message Mr.Modi condemning this act of police brutality and violence against students. The time has come to speak up guys. Yes? No? May be?@RanveerOfficial @karanjohar @ayushmannk @RajkummarRao pic.twitter.com/6l5ky5zbNt— Sayani Gupta (@sayanigupta) December 15, 2019