英國王室出席聖誕禮拜　小王子公主搶鏡　凱特為家人拍照作品曝光

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、王儲查理斯（Prince Charles）、威廉王子（Prince William）等王室成員12月25日現身教堂，按傳統出席聖誕日禮拜。另外，英國王室肯辛頓宮（Kensington Palace）同日公開一張劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）為家人拍攝的作品，可見威廉王子正親吻小兒子路易王子（Prince Louis）的臉頰，場面溫馨。

英國王室：王室成員齊齊到教堂出席聖誕日禮拜（美聯社）

英國王室成員多年來都是在桑德林漢姆莊園（Sandringham House）過聖誕佳節，12月25日現身桑德林漢姆區內的教堂，出席者包括英女王、王儲查理斯夫婦、威廉王子夫婦等，近來捲入性醜聞風波的安德魯王子（Prince Andrew）也有現身。

至於英女王的丈夫、98歲的菲臘親王（Prince Philip）則沒有出席，他早前入院接受觀察與治療，留院4晚後出院。

在鏡頭面前，威廉王子與凱特的子女、即6歲的喬治小王子與4歲的夏洛特小公主都甚為搶鏡，惹來媒體注目。夏洛特更帶着一個紅鶴氣球進場。

🔻王室成員12月25日出席聖誕日禮拜🔻

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至於1歲的路易小王子則相信因年紀太小，未能出席。但他當天同樣現身在公眾面前，皆因肯辛頓宮同日較早時公開一張凱特親自操刀拍攝的作品，威廉王子當時正親吻路易小王子的臉頰，場面非常溫馨。

凱特一直對攝影甚有興趣，近年以拍攝子女為主，她並得到英國皇家攝影學會的肯定。

凱特再操刀為家人拍照，王室12月25日公開照片（Twitter@KensingtonRoyal）

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