阮民安老婆傳遭勾引　名人政要偷食已婚者　這一位元配最忍得

阮民安（Tommy）因參與反修例示威遊行示威活動知名度增加，不過最近最近受負面新聞影響，他昨晚在Facebook突然聲稱妻子張倚雯Eva在九月被一個娛樂圈天皇巨星勾引。 男歡女愛本屬平常，明知對方已婚卻仍然出手招惹，這種行為自然備受批評。類似情況在一些國家政界與娛樂圈亦屢見不鮮。

安祖蓮娜祖莉與畢彼特因《史密夫決戰史密妻》結緣，畢比特在拍片後一年與妻子分手，安祖蓮娜祖莉被指是第三者。（電影海報）

安祖蓮娜祖莉

荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）與女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）在2004年拍攝《史密夫決戰史密妻》（Mr. and Mrs. Smith）時一拍即合，更令畢彼特在一年後與金球獎視后珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）離婚。因而外界普遍認為安祖蓮娜祖莉是一手破壞該段婚姻的幕後黑手。

畢彼特和安祖蓮娜祖莉相戀12年，2014年結婚，但後者在2016年申請離婚。法院上4月12日裁定兩人回復單身。

stylecaster.com在12月24日報道畢彼特與珍尼花安妮斯頓離婚前，曾就安祖蓮娜祖莉、圍繞這段三角關係的事有過激烈的討論。Us Weekly在24日引述消息人士報道，他們同意將過去「埋葬」，不去分析以往出了什麼錯。珍妮花安妮斯頓表現大方，她認為自己已往前走，也希望其他人都這樣。10月19日cheatsheet.com的報道，珍妮花安妮斯頓曾公開稱讚《史密夫決戰史密妻》，亦讚賞安祖蓮娜祖莉在片中表現很好。

查理斯1970年與卡米拉相識，一度約會過一段時期，但後來卻各自結婚。王子1994年首次承認，自己在與戴安娜王妃的婚姻陷入低潮時，與卡拉米舊情復熾。2年後，他與戴安娜的婚姻便走到了盡頭。英國輿論在惋惜同時，一度把導致這段婚姻破裂的原因歸咎於卡米拉 。 2005年4月9日，英國王儲查理斯卡米拉結婚。（VCG）

卡米拉

英國王儲查理斯王子（Prince Charles）和夫人卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）相濡以沫的背後，曾經歷不少風浪。卡米拉更一度成為英國「最乞人憎」的人。

兩人在1970年於一個活動上認識，隨即擦出火花。但這段感情在一年後隨着查理斯加入海軍服役後中斷。

卡米拉在1973年與軍官帕克鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）成婚。後者曾經與查理斯的妹妹安妮公主有一段情。查理斯在1977年認識當時16歲的戴安娜，兩人在1981年結婚，卡米拉亦有到場觀禮，但被指戴妃並不希望對方出席。

即使查理斯與戴妃有過人人稱羨的「世紀婚禮」，前者在1986年與卡米拉重燃愛火，但戴妃沒有置之不理，為戴妃撰寫傳記的作家莫頓（Andrew Morton）曾披露，戴妃在1989年於一個派對上與卡米拉對質，後者疑似聲稱「妳已經得到一切東西，全世界的男性都拜倒在石榴裙下，而且還有兩個可愛的兒子，到底妳還想要甚麼？」戴妃只以「我要想自己的丈夫」回應。

卡米拉與查理斯之間的婚外情並沒有因此結束，當地傳媒在1992年公開兩人的親密電話對話，令他們的地下情正式曝光。時任首相馬卓安（John Major）其後宣布查理斯與戴妃的世紀之戀以破裂收場。而卡米拉與丈夫帕克鮑爾斯分居兩年後，於1995年離婚。另一方面，戴妃亦在同年承認與有婦之夫、前馬術教練休伊特（James Hewitt）有一段不倫之戀。

戴妃1997年遇車禍命喪巴黎，令卡米拉與查理斯之間的戀情處於低調，直到1999年再次公開，兩人於2003年起開始同居，並於2005年成為夫婦，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）及王夫菲臘親王（Prince Philip）都沒有出席。但隨時間過去，王室和外界都開始接受卡米拉，女王更在2012年登基鑽禧紀念邀請卡米拉一同乘坐開蓬馬車，意味卡米拉終於在王室站穩腳步。

A-Rod在2008年被指與樂壇天后麥當娜「有一手」，他當時比賽時，有球迷手持「娜姐」的圖片贈慶。（Getty Images）

麥當娜

樂壇天后麥當娜（Madonna）被指與「人夫」、美國職業棒球明星洛迪古斯（Alex Rodriguez，A-Rod）「有一手」，有八卦雜誌引述A-Rod妻子斯庫蒂爾（Cynthia Scurtis）消息人士指，這緋聞成為兩人離婚的導火線。不過麥當娜澄清自己與他們感情破裂無關。

A-Rod最終都沒有與麥當娜發展進一步關係，他反而在3月宣布與另一樂壇天后、有「籮霸」之稱的Jennifer Lopez訂婚。

克林頓在任總統期間，與白宮見習生萊溫斯基有一段「不恰當關係」，更差點令他被彈劾下台。（Getty Images）

萊溫斯基

提到外國政壇中對主角另一半殺傷力甚大的桃色醜聞，要數美國前總統克林頓（Bill Clinton）。他在上世紀90年代執政期間，與白宮見習生萊溫斯基（Monica Lewinsky）發生婚外情。起初男方否認其事，說「我和萊溫斯基沒有性關係」。然而1個月後他改口承認，並稱自己對性關係的定義有別於一般人。結果，他因作假證供和妨礙司法公正而遭到彈劾。

他雖然最終避過下台的命運，但因給予假證供而被罰款，其律師執照亦被停牌，並面臨國會彈劾。事件在全球各大新聞、娛樂媒體「大爆炸」。

21歲的萊溫斯基1995年7月進入白宮任職，與時任總統克林頓相遇，兩人展開一段長達2年的秘密關係。本來這段情事可永遠不見天日，然而克林頓涉及另一宗與前阿肯色州政府僱員瓊斯（Paula Jones）的性騷擾案，糾纏多年後，案件正式於1997年進入司法程序。然而於案件訴訟期間，萊溫斯基爆出與克林頓的不倫關係。

美國前總統克林頓雖逃過被彈劾的命運，然而他與萊溫斯基的醜聞已在他的人生中留下污點，亦對妻子希拉里造成極大傷害。（Reuters）

克林頓一開始公開否認，並於法庭宣誓作證期間，非常堅定地否認與萊溫斯基有性關係，每字每句都斬釘截鐵。

萊溫斯基1998年8月在法庭呈交一條藍裙，基因檢測發現上面有屬於克林頓的精液，迫使克林頓脫下演員面具，在1998年8月17日的電視講話中，公開承認與萊溫斯基的婚外情，並公開發表聲明承認與她有「不恰當的關係」。

根國家檔案局的文件顯示，克林頓與萊溫斯基白宮發生過10次性接觸。兩人雖然一度分手，但很快復合。克林頓將雪茄當成性玩具，用來與萊溫斯基增添「性趣」。

萊溫斯基20年來一直沒有透露她和克林頓之間的事情，2018年卻向美國A&E電視頻道透露當年兩人幽會細節，而這輯記錄片《The Clinton Affair》在當年11月18日播出。

克林頓2018年6月被問到是否覺得自己欠萊溫斯基一個道歉，他說「不，我沒有跟她說話，但我早已多次公開表示歉意」。而萊溫斯基則表示，對克林頓的態度感到失望，稱「這套記錄片令我感到慚愧和悲傷。我捲進了一段不正常的關係，被克林頓的行為折磨了20年，而這最終讓我明白當年22歲的我有多天真，對那男人只是一知半解，卻以為得到了他的全部」。她又謂，很渴望能向與克林頓妻子希拉里（Hillary Clinton）說聲對不起。

1993年，克林頓就任美國總統，希拉里成為第一夫人。她當時大概沒有想像到，自己將來即使面對婚姻問題，會在如此公開的情況下發生。丈夫與第三者激情停歡的情節弄得全球皆知，對身為太太的她，是相當羞辱的事。（Getty Images）

萊溫斯基想說的這句對不起，不知道最終有沒有傳入希拉里的耳朵。前者自稱被折磨，希拉里也是深受傷害。這令她承受難以抹去的傷痛，甚至影響她的仕途。

美國國家檔案局的資料指出，克林頓與萊溫斯基大膽到在白宮偷歡，其中7次希拉里也在白宮。試問為人妻子的，發現這樣的事，還是在這種情況下傳入自己的耳朵，有那一位「大婆」可以接受？但希拉里真的忍了下來。她接受電視訪問「護夫」，形象理性堅強。有人認為她偉大，有人認為她這樣「太不人性化」。

美國著名記者兼作家、暢銷書《Love Her, Love Her Not：The Hillary Paradox》的編輯班伯格（Joanne Bamberger）曾在接受《香港01》訪問。她分析：「不少女性質疑希拉里經歷多次醜聞後，為何不跟丈夫離婚，她們覺得希拉里（不離婚）並非基於用情專一，而是因為野心，甚至覺得她為人不老實。」

有人認為希拉里當年是為了自己的未來隱忍，但如今看來這麼做沒有讓她拿到入主白宮的優勢。她在丈夫被揭背叛她之後仍選擇不離婚，被視為「不老實」以及「攻於心計」，部分選民實在難以接受。圖為2019年12月18日鏡頭下的白宮。（AP）

這個問題一直困擾希拉里，不論在她競選公職或是競選總統之時，都成為話題，或是成為政敵攻擊的目標，據說也是導致她決定暫不宣布參加2020年大選的原因。

美國《國會山報》10月27日報道稱，美國前總統克林頓（Bill Cliton）的前戰略顧問莫里斯（Dick Morris）10月27日在接受紐約一檔清談節目主持人採訪時表示，美前國務卿希拉里（Hillary Clinton）很可能會再次「參戰」2020年總統大選。但她認為時機不好。他解釋道，她所憂慮的是，反性侵運動#MeToo仍然佔據新聞版面。她丈夫昔日的性醜聞，有可能對她的競選運動產生負面影響。