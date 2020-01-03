特朗普受惠彈劾案　2019年第四季競選經費　拋離民主黨對手

美國總統特朗普（Donald Trump）雖然遭到眾議院彈劾，但反而成為他籌募競選連任經費的助燃劑，令他的競選團隊在2019年第四季籌得4600萬美元，全年一共籌得1.03億美元。

美國總統特朗普身陷彈劾醜聞，其競選團隊卻將事件包裝成政治迫害，趁機爭取共和黨人的同情，結果成功籌得大量經費。（Reuters）

特朗普的競選團隊1月2日公布有關數字，稱在2019年最後三個月的所得籌款數目是成立以來最大，比奧巴馬（Barack Obama）2011年第四季籌得的4200萬美元為多。競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）表示，民主黨和傳媒在這場虛假的彈劾狂熱令特朗普的選情和籌款更加壯大。

這筆款項並不包括共和黨全國委員會（RNC）籌得的資金，但仍然大幅拋離一眾民主黨總統參選人。其中參議員桑德斯（Bernie Sanders）的團隊在2019年第四季獲3450萬美元進帳、布塔加智（Pete Buttigieg）籌得近2500萬美元、前副總統拜登（Joe Biden）則獲2270萬美元捐款，是他參與角逐以來表現最好的一次。另外楊安澤（Andrew Yang）陣營亦籌得1650萬美元，比同年第三季的1000萬明顯上升。