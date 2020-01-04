這位日本女記者竄紅　不怕與官員唇槍舌劍　打破固有政治新聞文化

日本左傾報紙女記者望月衣塑子追蹤保守派政府的新聞，她的戰鬥作風打破日本政治新聞向來四平八穩的報道文化，雖成為高官的心頭刺，卻贏得讀者激賞。在最近上映的《i：新聞記者紀錄片》當中，望月衣塑子是主角。該片呈現這位《東京新聞》的社會線女記者在日本各地跑近期國內重大新聞的身影，引發民眾省思日本媒體的健康狀態。

在這部紀錄片裏，望月衣塑子在沖繩與居民和官員討論興建美軍基地引發的問題，在大阪，她採訪身陷政治醜聞漩渦中心的一對夫妻，那樁醜聞讓首相安倍晉三遭受前所未有的壓力。她也與因指控媒體界大佬性侵而登上新聞頭條的女記者伊藤詩織一起現身。

她說話強勢、行走如風，經常一手握着行動電話，另一手拉著塞滿筆記、文件和手提電腦的行李箱。

她經常一手握著行動電話，另一手拉著塞滿筆記、文件和筆電的行李箱。（Youtube＠シネマトゥデイ影片截圖）

在政府機關的記者簡報室，她展現強大衝擊力。她的問題又多又尖銳，促使官方甚至致函專門報道內閣府活動的記者組織「內閣府記者俱樂部」要求對某位記者的提問「設限」，指控該記者散布有關垃圾掩埋場工程可能對海洋環境造成潛在損害的「不實訊息」。

信裡雖未指明道姓，但幾乎沒人懷疑信中「惹人厭的記者」指涉何人。

此事引起「無國界記者」的注意，他們呼籲日相安倍晉三「尊重日本大眾的知情權，要求執政團隊回應所有記者的問題，無一例外」。望月衣塑子描述那封信「對我和我的公司形成心理壓力」。

望月衣塑子擅於連續尖銳提問，不少人認為類似英國政治記者的作風。但在日本媒體界，這很罕見，日本記者通常會避免正面衝突，當做能繼續接觸重要政府消息來源的必要代價。

望月衣塑子擅於連續尖銳提問，不少人認為類似英國政治記者的作風。（Youtube＠シネマトゥデイ影片截圖）

如同紀錄片裏呈現的，望月和內閣官房長官菅義偉在記者會上針鋒相對，看起來有些讓人坐立不安。望月衣塑子提問時不斷被催促回歸正題別扯遠，但她的問題只得到一句簡短回應。有一次，明顯被惹惱的菅義偉還說，他「沒有義務」回覆望月的問題。

望月衣塑子和菅義偉的爭執，並未獲得記者俱樂部同業力挺，但今年稍早，數百民眾在國會外圍舉牌示威，表達對她的支持。在沖繩，抗議人士以她拒絕接受政府對美軍邊野古基地的說詞，拿來和媒體將興建工程當既成事實的共識相比。

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