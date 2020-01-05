英戴安娜王妃姪女　Kitty Spencer女神封盤　點頭嫁年長32歲富豪

英國已故王妃戴安娜（Princess Diana）之美已成經典，而其現年29歲姪女姬蒂（Lady Kitty Spencer）亦以漂亮臉蛋與氣質出眾見稱。不過後者已是「女神封盤」，英國小報報道，比她年長32歲的時裝大亨劉易斯（Michael Lewis）向她求婚，而姬蒂已經接受。這段「父女戀」看來會讓不少男子心碎。

英國《每日郵報》引述的姬蒂的朋友報道，劉易斯聖誕前向她求婚，「她當時在（南非）開普敦度假，並已告訴其母以及其他家人。劉易斯受到所有人喜愛，他雖富有，但非常謙虛及低調」。英國《鏡報》1月4日的報道指出，這位準新郎身家達8000萬鎊（約8.14億港元）。

他們2019年5月被人看到在美國紐約漫步，兩人的戀情公開。之後她8月離開法國聖特羅佩（St Tropez）的Club 55時，被人拍到她與劉易斯親吻。同年夏季，兩人在男方位於英國倫敦中部、價值1900萬鎊的豪宅中度過甜蜜時光。英國《快報》1月4日的報道指出，兩人其實已約會數年。

英國貴族小姐姬蒂（Lady Kitty Spencer）2018年出席哈里王子婚禮時身墨綠色禮服，令外界為之驚艷。（Getty Images）

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劉易斯生於南非，比姬蒂大32歲。他也比姬蒂父親史賓沙伯爵（Earl Spencer）還要年長5歲。劉易斯這位1月剛過生日的富豪，是零售商Foschini Ltd.董事。他是再婚，跟前妻莉奧拉（Leola）育有3名現已成年的子女。

姬蒂父母在1997年離婚，父親返英、母親在南非生活，其成長時期都在南非度過，並接受私人教育。她窈窕而美麗，再加上身為貴族，投身模特兒工作自然更加吃香。她2015年入行，後來主要為Dolce & Gabbana工作。此外她也是BVLGARI的發言人。