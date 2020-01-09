哈里梅根不再接受女王撥款　未來如何「搵真銀」？

英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan）1月8日投下「震撼彈」，宣布卸下高級王室成員的身份，力爭財政獨立。哈里夫婦指出，根據現行制度，二人無法自行賺取收入，所以決定放棄接受女王撥款（Sovereign Grant），換取更多自由。不過即使沒有這筆撥款，外界估計兩人未來每年收入也可以達到數百萬英鎊。

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現時獲王室王儲供養 年袋550萬英鎊

哈里和梅根透過網站解釋未來大計。他們指出，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）和公爵夫人辦公室目前開支有5%是來自女王撥款，另外95%則是來自威爾斯親王查理斯王子（Prince Charles）康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）的資產。

根據《女王撥款法》（Sovereign Grant Act），女王透過放棄王室不動產的收入，換取政府的撥款，支援王室工作。2019-20財政年度的女王撥款達8240萬英鎊，估計威廉哈里兩兄弟總共獲分500萬英鎊。威廉哈里兩兄弟一年同時亦合共申領316萬英鎊的「非官方開支」。哈里去年也利用女王撥款，為新居浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）裝修，花費240萬英鎊。

康沃爾公爵領地每年向查理斯提供2100萬英鎊的收入，用作查理斯、查理斯子女和家庭以及慈善工作的開支。據指，查理斯去年向威廉哈里兩兄弟發放490萬英鎊。哈里夫婦未有表明會放棄有關收入。

由於相信威廉所分得的收入比起哈里稍為較多，估計哈里現時每年所得收入約為550萬英鎊。不過即使哈里夫婦不再接受女王撥款，也不代表王室花費納稅人的開支減少，因為撥款總額的計算方式仍然不變。有人也認為，康沃爾公爵領地的收入也屬公共資產。

哈里和梅根將繼續居於浮若閣摩爾宮。保安服務則繼續由內政部授權倫敦警察局提供。

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身家達3400萬英鎊 未來可落力「搵真銀」

外界估計哈里夫婦的資產合共達到3400萬英鎊。其中哈里有近3000萬英鎊的資產，包括從母親戴安娜王妃（Princess Diana）繼承的逾2000萬英鎊，以及從伊利沙伯王太后（Queen Mother）繼承的約700萬英鎊。梅根則有400萬英鎊，包括美劇《金裝律師》（Suits）每集4萬英鎊的片酬。

失去部份收入後，二人將會如何賺錢養家？雖然梅根不太可能重返演藝事業，但由於二人在歐洲和北美都大有名氣，很有可能會獲邀出席不同活動，賺取豐厚酬勞。世界頂級演說家一次演講索價可達38萬英鎊。

哈里夫婦最近也為薩塞克斯公爵夫婦品牌註冊成商標，未來或會開拓商品市場。梅根未與哈里結緣前，曾擁有個人博客，一年也為她帶來6.1萬英鎊的收入。如果重開，或者也是豐厚收入的其中一個來源。