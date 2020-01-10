【英國王室】哈里梅根冀實現財務獨立　查理斯王子或「閂水喉」？

哈里王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan Markle）1月8日單方面宣布退出王室高級成員職位，且將致力於實現「財務獨立」之後，兩夫婦將如何實現「財務獨立」成為當地傳媒關心的議題。

哈里夫婦的「出走」在英國王室史上史無前例，這件事或將成為王室「代際轉變」的標誌性事件。（AP）

《泰晤士報》9日報道，英國政府為王室成員的公務開銷設立了女王撥款（Sovereign Grant）， 2019年至2020年「女王撥款」總額為8,240萬英鎊，但哈里夫婦已宣布放棄從有關撥款中獲得資助。

哈里夫婦表示，他們的全部公務開銷中只有5%的資金來自「女王撥款」，另外95%的資金則是由父親、王儲查理斯（Prince Charles）提供，他每年為兩個兒子提供大約500萬英鎊的資金。目前哈里夫婦的資產高達約3,400萬英鎊，報道指查理斯無意向哈里一家「一個仙都唔俾」，但查理斯強調一切錢銀問題會取決於哈里將來在王室的角色，而且在未有定論前都不會有決定。雙方自聖誕節開始就圍繞有關問題周旋。

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美國《新聞週刊》9日刊登的文章指，王室核心成員很難就業，並且他們的王室身份可以變現，一旦失去王室身份，他們將失去很多獲得相關利益的機會。文章提到，英國史上曾有王室成員以各種方式「出走」，亦曾以為自己可以通過副業來賺錢，但最終都「含淚結束」此類嘗試。

除了經濟是否能獨立這個問題之外，哈里夫婦在其他方面也很難實現真正意義上的獨立。以保安問題為例，在哈里夫婦隱退之後，他們的安全將由哪個機構來保障，哪個機構又將負責這筆開銷，對於負責王室保安的內政大臣彭黛玲（Priti Patel）而言，這些都是需要解決的問題。