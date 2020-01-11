Meghan Markle嫁入英王室23個月後「退下火線」　一早被人估到？

英國哈里王子和妻子梅根（Meghan Markle）8日突然宣布將卸下高級王室成員身份後，梅根迅速「返回」加拿大，獨留哈里在英國善後。多數梅根友人受訪指出，這從她的個性早見端倪，對於梅根嫁入王室20個月就「閃退」感到不意外。

《每日郵報》報道，訂婚當下對於未來有極大熱情的哈里王子，顯然婚後幻滅，且在促成此事上，甚至還以自己的精神健康做威脅。但梅根的友人確信，梅根才是兩人匆忙逃離王室生活的主因，「那封聲明看來就像出自她手。」

一位梅根友人受訪表示：「我早就預料這會發生，這是遲早的事。跟梅根在一起，向來就是『不聽我的就滾』。無論哈利的頭銜為何，梅根才是關係的主導者。她想要處在鎂光燈下，時間地點她說了算。」「現在梅根可以自己做主，對她來說這樣才最完美。要是一旦事情鬧僵，梅根就會開溜，然後在遠處靜觀其變。」

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另一名閨密普里迪（Ninaki Priddy）表示，梅根自小盼望成為「戴妃2.0」，遊走世界各地為關注的議題發聲。當她與哈里認識、交往並結婚，她的夢想似乎成真。但等到嫁入王室才發現，做的都是無聊的例行公事，還被切斷以往的發聲管道Twitter和IG，讓她心生退出之意。

友人指，梅根對於負面評論非常敏感，且需要旁人的愛戴。在去年英國獨立電視台（ITV）專訪中，梅根就曾大嘆沒有人關心她是否適應嫁入王室、為人母親的新生活。而她的美式作風在英國也顯得格格不入，例如花巨款整修自家即被民眾痛批，讓梅根無法理解。

外界有傳梅根與凱特妯娌不和（Getty Images）

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民調顯示，高達七成民眾認為，哈里梅根不應該未知會女王就逕自發表聲明。《每日郵報》民調顯示，多數英國民眾認為，如果哈里梅根退出資深王室成員身分，就不應保有頭銜和特權，也不應該繼續住在浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），有人甚至認為兩人應該償還當初裝修別墅花費的240萬英鎊納稅錢。

梅根目前民調淨支持度跌到-2%，於3個月內大幅下滑22個百分點。而哈里則是從一度最受歡迎的王子，下滑20個百分點，跌到第5名。儘管聲明中指出這是兩人的共同決定，但民調顯示，44%民眾認為是梅根話事，僅有4%的人認為是哈里做主。

哈里最快下周末將會前往加拿大與梅根和兒子會合。消息人士指出，哈里未來行程已沒有任何王室相關安排，這也引發英國民眾擔憂，哈里可能因此不再返回英國。

英國哈里王子和妻子梅根8日突然宣布將退出資深王室成員身分後，梅根迅速「返回」加拿大，獨留哈里在英國善後。多數梅根友人受訪指出，這是她個性使然，對於梅根嫁入王室20個月就「閃退」感到不意外。（AP）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】