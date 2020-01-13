【哈里梅根出走】 哈里英加兩邊走　或被雙重徵稅

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）上周宣布要卸下王室「高級」成員身份後，據稱王室「4巨頭」於當地時間1月13日在桑德靈厄姆（Sandringham）開會，討論有關哈里夫婦的未來安排。由於哈里一家三口計劃日後輪流住在英國和北美，所以他們或面臨被徵收「雙重稅」的可能。

英國媒體報道，「危機會議」的與會者包括：英女王伊利沙伯二世、王儲查理斯、威廉王子，以及事件主角哈里，他們將會在桑德靈厄姆大宅會面；事件另一主角梅根則身在加拿大，她將會通過電話越洋參與。

報道指，會議有兩大方案，一是「硬Megxit」（梅根脫王室），即是永久移居北美；另一個是「軟Megxit」，即是輪流住在英國和海外，但仍積極參與王室成員角色。若然哈里夫婦決定放棄王室任務並移居海外，那麼哈里日後任何的商業收入或面臨被「雙重課稅」的可能，並且需要獨力承擔溫莎（Windsor）浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）的龐大開支。因此，英國皇家稅務與海關總署（HMRC）和加拿大稅務局商討過後，將向哈里呈交有關文件，並詳細列出各種或面臨財政處罰的可能。

目前加拿大要求居民（任何人在該國逗留183天以上）及物業擁有人，就其全球收入繳納所得稅。英國亦有類似規定，但限制為90天。哈里或需要放棄其英國國籍，或縮短在加拿大的時間，以避免被兩邊國家徵稅。至於，梅根是美國公民，無論她身在何處，都需要就其全球收入對美國繳稅。

↓↓↓想回顧更多有關哈里與梅根的新聞，請點擊放大觀看：