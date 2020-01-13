【哈里梅根出走】消息指菲臘親王聞訊氣得差點吐血　還說……

英國《太陽報》報道，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的丈夫、98歲的菲臘親王（Prince Philip）對哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）辭去王室高級成員感到憤怒且難以置信，並表示：「他們到底在搞什麼鬼？」

菲臘親王也指摘哈里夫婦不尊重英女王。他一直和哈里王子關係密切，在聽聞哈里夫婦的聲明時「非常傷心」。

菲臘親王早前已出院回桑德林漢姆莊園休養及過聖誕（點圖放大瀏覽）↓↓↓

一名消息人士指出：「菲臘親王感到失望算是輕描淡寫的說法，其實他非常傷心。他現在大多待在諾福克郡的桑德林漢姆莊園。當助理告訴菲臘親王這項消息時，他氣得差點吐血。菲臘親王指摘哈里夫婦不尊重英女王，並對他們的行為感到厭煩。」

消息人士又說：「菲臘親王現在擔心哈里夫婦的聲明對英女王造成的影響，看到英女王不安，他很生氣。」

菲臘親王上月20日因為先前已存在的身體或精神狀況，遵從醫囑前往倫敦「愛德華七世國王醫院」住院觀察。目前他已出院，並返回桑德林漢姆莊園。

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