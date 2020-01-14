【哈里梅根出走】經濟獨立原來更好賺？如肯做這些行業躺着也發達

英國哈里王子與夫人梅根近日宣布淡出王室，未來將住在英國與北美地區，並打算努力透過工作來實現經濟獨立，但外界好奇這對夫婦會做哪些工作？如何賺錢？英國廣播公司（BBC）報道，哈里與梅根的名氣和全球影響力能為他們帶來很多機會，但英國王室和輿論可能不會准許兩人進入私人企業工作，或將王室身分直接當成品牌吸金。

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BBC王室記者戴蒙德說：「既定規則是，若你是王室人員，實際上並不會從事有償工作。不管他們以哪種形式被僱用，都會被指控利用王室品牌吸金。」哈里夫婦若放棄王室頭銜，將獲得更多自由，但目前並無跡象顯示兩人想這樣做。他們目前的計畫是發展新的慈善事業，未來可能透過以下四種商業活動帶來收入，實現經濟獨立。

1. 出書賺版稅：梅根曾是Blogger 可師法奧巴馬夫妻

雖然哈里夫婦不滿媒體對他們的私生活窮追不捨，但如果他們自願透露更多自己的想法，不但有吸引力且有利可圖。

如果他們自願透露更多自己的想法，不但有吸引力且有利可圖（gettyimages）

美國前總統奧巴馬與妻子米歇爾在2017年簽下的自傳新書合約，據悉金額超過6000萬美元（約港幣4.7億元）。此前梅根也對出書有興趣，在擔任《Vogue》時尚雜誌去年9月號客座編輯的序文中，她曾寫說自己「熱愛寫作」。

嫁給哈里王子前，梅根還經營一個生活風格Blog「The Tig」，分享美妝、時尚與旅行資訊。Aevitas文學經紀人娜塔莉傑羅姆表示，哈里夫婦擁有「巨大的權力與影響力」，他們的任何書籍合約都將非常賺錢。她說，「人們把他們和奧巴馬夫婦相提並論」，並稱許多有色人種女性與年輕人認為梅根是成功的典範。

她指出，出版業正處於一個日漸談論多元性的時期，希望努力能接觸更多讀者，「若她以自己名義出書，像米歇爾那樣透過演講和去學校跟當地年輕人接觸，我認為這本書將取得巨大成功」。

2. 重返影視圈：梅根演藝事業 本就炙手可熱

除了出書談論自己，哈里與梅根也可能轉向他們熱衷的事業。對梅根來說，這些事業包括平權和女權，哈里則一直從事退伍軍人權益與心理健康宣導活動。

哈里利與梅根也可能轉向他們熱衷的事業，梅根曾參演美劇《金裝律師》（Suits）（Getty Images）

兩人可以選擇追隨奧巴馬夫婦腳步涉足影視圈，投身包括社會和政治紀錄片在內的計畫。哈里已跟美國媒體名人歐普拉合作，攜手為蘋果的電視平台製作一個聚焦心理健康議題的節目。這些節目將於今年播出。此外，還可能會有更多電視演出機會。梅根過去因演出人氣美劇《金裝律師》（Suits）走紅，但在加入王室家族後放棄了演藝事業，若梅根重返演藝圈，肯定很搶手。

3. 公開演講：業界評估 每場賺50萬美元

哈里與梅根的另個潛在選項可能是演講等活動。從事演講活動經紀業務的JLA負責人李伊表示，若兩人保持正面形象，每次出場可賺六位數。

哈里與梅根的另個潛在選項可能是演講等活動。若兩人保持正面形象，每次出場可賺六位數（getty images）

他預測美國方面對哈里夫婦會比較有興趣，他們每次演說活動將可賺取高達50萬美元（約港幣380萬元），但若輿論對哈里夫婦淡出王室之後的發展反應不佳，英國企業會比較不願意跟他們來往。他還預估，英國企業往後可能只會邀請哈里夫婦談論他們從事的慈善事業，每次出場，這些企業會捐款約10萬英鎊（約港幣77萬元）給哈里夫婦的慈善基金會。但在美國，「任何想炫耀並有經費的人都會有興趣找上哈里夫婦」。

4. 代言或推自品牌：王室時尚有話題 卻是兩面刃

不論是名牌手提包，還是亞契戴的手工編織毛線帽，只要哈里一家人使用的產品就會大賣。王室時尚評論員伊麗莎白霍姆斯說：「這個星球上的任何品牌都希望與他們合作。」霍姆斯說，任何商業夥伴關係都將跟哈里夫婦的慈善事業連結在一起，也會為他們個人增加收入，例如梅根是一家為失業婦女提供服裝與面試培訓的慈善機構贊助者，並為該組織推出自己的服裝系列。

媒體均關注哈里一家人的一舉一動，甚至是他們使用的產品（getty images）

霍姆斯表示，梅根理解時尚的力量，懂得利用自身選擇來推廣一些由女性經營、通常具有永續精神的小型品牌，但這並不代表這對夫婦的1050萬Instagram粉絲會突然受到贊助內容與產品廣告轟炸。哈里夫婦畢竟和一些明星或網紅不同，應該不會在社群網站上公開代言商品，因為這對王室成員來說不太恰當。

去年6月，封號為「薩塞克斯公爵」和「薩塞克斯公爵夫人」的哈里夫婦為「Sussex Royal」品牌申請商標，商標範圍涵蓋書籍、日曆、服飾、慈善籌款與活動。這顯示他們有可能推出自有品牌，從美妝產品到服裝系列。然而，任何被視為利用王室名號的舉動，都可能會招致批評。

霍姆斯表示，若被認為利用王室招牌牟利，相關的商業活動就會有風險，「因此我認為他們會很小心」。

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