【美國大選】拜登新競選廣告：特朗普不停大嗌拜登？

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）1月14日發布一則新競選廣告，搞笑的是，廣告中出現總統特朗普（Donald Trump）不停大嗌拜登名字的畫面，還有旁述稱，特朗普腦子裏總想着拜登。

這則廣告的重點是幫助拜登贏得總統大選的勝利，拜登的目標並不僅僅只是想要在民主黨初選中獲勝而已。圖為1月7日，拜登在紐約曼哈頓發表外交政策演講。（Reuters）

美國《國會山報》1月14日報道，拜登發布一則新競選廣告，影片中把美國總統特朗普過去大叫拜登名字的不同片段剪接在一起。文章指出，拜登競選團隊想要突出的核心信息是：拜登最有能力擊敗特朗普。

拜登新競選廣告：

影片14日晚在艾奧瓦州民主黨初選辯論前發布，時長30秒。旁白稱，「特朗普腦子裏總想着拜登，因為他已經清楚認識到，拜登將在賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州擊敗他，所以特朗普想要在這些州奪回總統職位。」



文章還指出，這則廣告的重點是幫助拜登贏得總統大選的勝利，拜登的目標並不僅僅只是想要在民主黨初選中獲勝而已。



民調機構艾普索斯（Ipsos）12日公布的最新民調數據顯示，美國民主黨2020總統參選人中，拜登仍然是領跑者。民主黨支持者中，53%的支持者認為，拜登打敗現任總統特朗普的機會最大。有71%的受訪民眾表示，2020年絕對會出來投票，若拜登未來代表民主黨參選總統，82%受訪民眾表示絕對支持，93%受訪民眾表示希望特朗普失掉連任的機會。