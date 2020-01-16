政治素人出任俄羅斯總理　米舒斯金和普京有一個共通點？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）1月15日提名現任聯邦稅務局局長米舒斯金（Mikhail Mishustin）出任總理。米舒斯金可說是「政治素人」，也非普京核心集團成員，不過卻與普京有一個共通點，就是同為冰上曲棍球的愛好者。

53歲的米舒斯金出生於莫斯科，擁有經濟學博士學位。1998年，米舒斯金加入政府稅務部門，於1999年至2004年期間出任副部長，之後先後調任聯邦不動產地籍管理局和聯邦經濟特區管理局局長。2010年起出任聯邦稅務局局長。

工程師出身的米舒斯金帶領俄羅斯的稅務走進數碼時代，建立「單一窗口」系統，將大部份程序數碼化，減輕文書工作的負擔。數碼化同時減少逃稅，淡化灰色經濟的角色，很多中小型企業開始納稅。俄羅斯24新聞頻道形容，米舒斯金建立世界最好的稅收制度。

米舒斯金和普京一樣，都是冰上曲棍球的愛好者。米舒斯金是莫斯科中央陸軍（CSKA Moscow）冰球俱樂部和俄羅斯冰球聯合會的董事。俄羅斯新聞社報道，米舒斯金也會定期打冰球。如果米舒斯金和普京在球場上較量，不知道結果誰勝誰負。

米舒斯金帶領俄羅斯的稅務走進數碼時代，獲得一致好評。（路透社）

普京欽點接班人？

政治分析員舒爾曼（Ekaterina Schulmann）認為，米舒斯金是中立人物，難以與任何「意識形態綱領」拉上關係，質疑米舒斯金未必是普京的接班人。

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）非駐所學者斯坦諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）形容，米舒斯金沒有任何政治經驗，非受選民歡迎，也不是普京核心集團成員。她認為，米舒斯金不太可能出選2024年大選，反而很有可能只是代理職位的技術官僚。