新書揭特朗普不知中印接壤　莫迪驚訝目瞪口呆

美國總統特朗普(Donald Trump)被揭地理常識非常貧乏。兩名記者在一本將出版的新書中指出,特朗普在和印度總理莫迪(Narendra Modi)進行的一次會晤上指出印度不與中國接壤,莫迪聽罷「驚訝得雙眼凸出來」(eyes bulged out in surprise)。

圖為2019年8月26日,在七國集團峰會於法國比亞里茨召開期間,美國總統特朗普(右)與印度總理莫迪舉行會談。(VCG)

名為《一個非常穩定的天才》(A Very Stable Genius)的新書在21日出版。它是由兩位奪得普立茲獎的《華盛頓郵報》記者拉克(Philip Rucker)和萊昂尼格(Carol D. Leonnig)撰寫,書中提到上述事件。

書中引述美國政府前顧問說,特朗普有時是「危險地無知」。

據書本描述,特朗普說完「您(指印度)不是有中國在您邊界上」(It's not like you've got China on your border)之後,莫迪的表情逐漸變化,「從震驚、擔憂逐漸變為聽任」。特朗普的一位助手感覺莫迪離開會議場地後會說:「這不是一個認真的人。我不能指望他作為(印度的)夥伴。」

這位助手對書本作者說,在那次會議後美國與印度的外交連繫「倒退一步」(took a step back)。

特朗普和莫迪曾會晤數次。暫時未知《華盛頓郵報》所指的會面發生在何時。

《今日印度》周刊網站1月16日報道印度網站印度和美國目前正就特朗普訪問印度進行磋商,有可能在2月進行。如果訪印之行確認,這是特朗普自當選後首次訪印。