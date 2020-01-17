新書揭特朗普不知中印接壤　莫迪驚訝目瞪口呆

美國總統特朗普（Donald Trump）被揭地理常識非常貧乏。兩名記者在一本將出版的新書中指出，特朗普在和印度總理莫迪（Narendra Modi）進行的一次會晤上指出印度不與中國接壤，莫迪聽罷「驚訝得雙眼凸出來」（eyes bulged out in surprise）。

圖為2019年8月26日，在七國集團峰會於法國比亞里茨召開期間，美國總統特朗普（右）與印度總理莫迪舉行會談。（VCG）

名為《一個非常穩定的天才》（A Very Stable Genius）的新書在21日出版。它是由兩位奪得普立茲獎的《華盛頓郵報》記者拉克（Philip Rucker）和萊昂尼格（Carol D. Leonnig）撰寫，書中提到上述事件。

書中引述美國政府前顧問說，特朗普有時是「危險地無知」。

據書本描述，特朗普說完「您（指印度）不是有中國在您邊界上」（It's not like you've got China on your border）之後，莫迪的表情逐漸變化，「從震驚、擔憂逐漸變為聽任」。特朗普的一位助手感覺莫迪離開會議場地後會說：「這不是一個認真的人。我不能指望他作為（印度的）夥伴。」

這位助手對書本作者說，在那次會議後美國與印度的外交連繫「倒退一步」（took a step back）。

特朗普和莫迪曾會晤數次。暫時未知《華盛頓郵報》所指的會面發生在何時。

《今日印度》周刊網站1月16日報道印度網站印度和美國目前正就特朗普訪問印度進行磋商，有可能在2月進行。如果訪印之行確認，這是特朗普自當選後首次訪印。