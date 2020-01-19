【哈里梅根出走】今後錢從何來　7683萬保安費誰埋單？

英國王室1月18日宣布，哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）不再擔任王室在職王室成員，並放棄「殿下」頭銜，生活費用亦不再由公帑支付。外界關心他們的財政、保安、稅務問題，以及將來的生活方式。

目前財政情況

哈里95%收入來自王儲查理斯（Prince Charles）的地產信託基金「康沃爾公爵領地」（Duchy of Cornwall）。他每年為兩個兒子提供大約500萬英鎊的資金。

另外5%收入來自女王撥款（Sovereign Grant）。這筆經費由政府支付予王室，2019至2020財政年度撥款達8240萬英鎊，估計威廉哈里兩兄弟總共獲分500萬英鎊。這些數字還不包括安全支出。

哈里梅根出走：哈里與梅根希望做到通過工作達致財務獨立。（Reuters）

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財來自有方

哈里夫婦不再執行王室成員工作，生活費用不會再由公帑支付，兩人並希望努力實現財務獨立。

兩人約有3400萬英鎊資產，大部分來自哈里之母、已故戴安娜王妃（Princess Diana）的遺產，以及已故王太后的信託基金。只是兩人都在社會上「有頭有面」、開銷不少，總不能坐食山崩。二人未來可如何賺取收入？

英國廣播公司（BBC）報道，梅根婚前在美劇《金裝律師》（Suits）的報酬為每集5萬美元（約39萬港元），只要節目被轉播，她都會獲得一定報酬。她亦曾經營生活時尚博客，並在一個加拿大品牌下，擁有自己的設計系列。

曾撰寫與王室財產有關書籍的麥克盧爾（David McClure）認為，二人將來可以出書，又可以上電視，並指有傳聞稱二人與奧花雲費（Oprah Winfrey）正討論合約。

哈里梅根出走：外界相信他們一家會遷到多倫多居住。（Reuters）

遷居多倫多？

他們稱未來會在英國和北美之間兩邊走。外界相信他們會將把大部分時間留在北美，特別是加拿大。哈里夫婦和兒子阿奇（Archie）之前已在加拿大度過聖誕假期。

加拿大與哈里夫婦可謂結下不解之緣，梅根在拍攝美劇《Suits》時曾於多倫多居住多年，並在當地首次與哈里約會。她好友穆羅尼（Jessica Mulroney）亦在當地生活。

外界相信，二人會遷到多倫多居住。當然，他們可能亦會到美國加州探望梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）。

哈里梅根出走：分析指出，他們一家每年保安費用或高達760萬英鎊，未知由英國還是加拿大納稅人埋單。（Reuters）

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保安開支未解決

聲明沒有透露哈里一家日後的保安安排，《每日郵報》（Daily Mail）報道，若他們移居加拿大，每年保安費用或高達760萬英鎊（約7683萬港元），由英國抑或加拿大納稅人埋單仍是未知之數。

曾負責英國王室到訪保安工作的加拿大皇家騎警前警員馬修斯（Chris Matthews）估計，二人的保安措施將類似一國總理，當中包括保鏢的薪金、交通工具與飛機費用，以及通訊裝備費用。同時哈里一家住所亦要安裝圍欄、閉路電視及警報器，進一步增加保安開支。

英加仍在討論有關安排及成本，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）曾保證，哈里一家移居該國後會很安全。報道估計，加國每年會支付約100萬英鎊。

哈里梅根出走：暫時未知梅根是否還想得到英國國籍。（Reuters）

或被雙重徵稅

哈里夫婦在英國和加拿大的稅務和移民身份，以及梅根是否還想得到英國國籍，仍未得到解答。

目前加拿大要求居民（任何人在該國逗留183天以上）以及物業擁有人，就其全球收入繳納所得稅。二人均沒有任何特殊的稅收優惠。英國亦有類似規定，但限制為90天。這意味哈里或需要放棄其英國國籍，或縮短在加拿大的時間，以避免被兩邊國家徵稅。

哈里梅根出走：二人在聲明中曾表示，未來優先事務是成立一個新的慈善機構。（AP）

哈里梅根日後做甚麼？

哈里及梅根在聲明中曾表示，未來優先事務是成立一個新的慈善機構。分析相信，他們的新慈善機構服務有望遍及全球，重點可能集中在美國及非洲。這對夫婦的慈善工作也可能涉及女權。

二人已註冊「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）為商標，涵蓋慈善籌款，還有教育、服裝、報紙和雜誌等。分析相信，他們未來可能經營服飾店，或推出與王室有關的一系列產品。