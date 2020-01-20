【哈里梅根出走】英女王稱去年「顛簸」王室風浪預料今年仍難平息

英女王在12月的聖誕致辭，總結2019年是「顛簸」的一年。她這一句原意是鼓勵英國人積極邁步向前，但沒想到同時預告了英國王室在2020年初接連顛簸不平。

哈里與梅根的出走風波成為了英國的頭條新聞。（Getty Images／視覺中國）

哈里王子與梅根的「出走」風波，成為了近日的大新聞，兩人捨棄「殿下」身份的報道成為英國新聞頭版。哈里王子在19日首次就事件開腔，表明對決定極度悲傷但別無他選，強調自己心繫英國，放棄名銜不會改變他的身份或忠誠。

2019年安德魯王子醜聞的延續

事實正當哈里王子繼續成為鎂光燈焦點之際，會發現與英王室自2019年末已正在經常躍登報章版面：安德魯王子在11月接受英國廣播公司（BBC）的訪問後，引發連串的公關災難。

安德魯王子在2019年初被指得到著名富商兼「淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的安排，與一名17歲少女發生性行為。安德魯王子在11月罕有接受訪談，表示自己「不記得跟涉事女子見面」，又稱2010年曾到愛潑斯坦位於紐約的大宅接受招待只是「貪圖方便」，讓他成為眾矢之的。有報道指安德魯王子一名公關顧問曾勸安德魯不要接受訪問，最終在勸說不果後辭職，事件導致他不得不宣布暫停公務。

安德魯王子的醜聞一度引發堪稱英國王室自戴安娜逝世後，最大的公關災難。（Reuters）

英國王室未能鬆一口氣

安德魯王子的醜聞至12月英國舉行大選才被蓋過，但沒想到大選結束，英國王室終能稍為鬆一口氣並迎來聖誕之際，1月哈里王子與梅根的「炸彈」便引爆。

當然哈里王子和梅根並不涉及犯罪成分，並非真正的醜聞，但仍考驗着王室的公關能力。王室發表聲明表示英女王尊重哈里夫婦「作為一個年輕家庭要創建新生活」的意願，並設立過渡期讓兩人可於英國和加拿大之間居住。

哈里王子的事態仍在發展，蓋過了安德魯王子的沉默。英國媒體在哈里王子事件落幕後，可能會再哪天再次勾起安德魯王子未完的性醜聞，2020年英國王室路途恐怕將繼續顛簸不平。