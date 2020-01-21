【哈里梅根出走】哈里赴加拿大會妻兒　梅根抱仔放狗好開心

哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan Markle）放棄「殿下」名銜後，哈里1月21日早上抵達加拿大與妻兒團聚，準備展開新生活。而身在溫哥華的梅根，20日就被拍到手抱兒子阿奇（Archie）放狗，神情輕鬆不時展露笑容。

Honey I’m home 😀



The Duchess of Sussex, Meghan Markle, is all smiles while carrying Archie and walking her two dogs in Vancouver 🐶 pic.twitter.com/sYvDlSgsZd — The Nikki Diaries (@thenikkidiaries) January 20, 2020

成功「逃出」王室的梅根已展開她的「平民生活」，20日被傳媒拍到她走出溫哥華的豪宅，手抱阿奇外出到附近公園放狗。只見她行裝輕便，牽着兩隻寵物犬散步，神情相當輕鬆。她發現媒體拍照時，更大方露出笑容。

不少網民卻關心相中的其他細節，指梅根抱得阿奇似乎快要掉下來，又討論她背後兩名保鏢，究竟是英國還是加拿大出錢。

哈里王子就在21日飛抵加拿大，急不及待與妻兒展開新生活。

溫莎堡外的紀念品店，哈里與梅根的商品大部分都減價。（Reuters）

在英國溫莎堡（Windsor Castle）外的紀念品店，有關哈里與梅根的商品大部分都被減價，當中包括有二人肖像的杯及餅乾罐等。