【哈里王子攜妻出走】梅根被罵不懂抱B　育兒專家這麼說……

英媒21日報道指英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）卸下在職王室成員之職後將開始的新生活。哈里王子20日飛赴溫哥華與妻兒團聚。已在那邊安頓好的梅根被指到笑容燦爛地抱着兒子出門遛狗。梅根即使逃離英國的「狗仔隊」，卻不能擺脫無所不在的網民，他們批評她抱子姿勢有問題。

圖為梅根（圖左）與哈里王子（圖左）2019年5月8日抱着新生兒亞奇在溫莎堡內會見傳媒。（Reuters）

有媒體拍到她用背帶將8個月大兒子阿奇（Archie）抱在身上的照片，不少網友指摘她沒有抱好BB。有育兒專家解釋，這是新手父母常見的情況，沒有危險性。

加拿大媒體拍到梅根在霍思山地區公園（Horth Hill Regional Park）散步的照片。穿着羽絨外套用頸繩牽引着兩隻狗，身上穿上嬰兒背帶，己8個月大的兒子阿奇「坐在」背帶附設的位子上。他笑得非常開心。

↓↓↓有Twitter帳戶發文批評梅根不懂抱孩子。

Meghan too busy smiling at cameras to notice Archie is subsequently falling out of the baby carrier and being held by his neck.



She is exploiting that poor child. She only brings him out when it’s convenient for her- meaning when she wants attention. pic.twitter.com/dPHI3hTZwB — Windsor Royal Source (@windsoroyal) January 21, 2020

照片曝光後，一些網民留言指梅根抱孩子的方法有錯，Twitter其中一個帳戶BigFry Social Media寫道 ，梅根・馬克爾寧願拍一張明星般的照片也不去保護寶寶以及嬰兒背帶的安全：「我的天，（她是）史上最不母性的女人！她在向狗仔隊微笑時，可憐的亞奇搖搖欲墜。」

Showbiz CheatSheet在1月21日的報道引述另有一名網民寫道：「梅根忙着微笑忙到注意不到亞奇後來會自嬰兒背帶跌出來以及他被抓住脖子。她在利用那可憐的孩子。她只會在對她來說是便利的時候帶他出來——這個意思是她想要受人注意。」

哈里夫婦宣布淡出王室，捨離殿下的身分並過上平凡的生活。（Reuters）

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育兒專家克里斯蒂（Vanessa Christie）指出，在嬰兒臀部發育期間，讓他們身體重量平均分布在背帶上是重要的，但看來那是背帶一時從梅根的肩上滑下來的一刻，亞奇的重量是暫時轉行移了。她說梅根在對寶寶笑嘻嘻的，「所以我肯定他沒問題。」

Showbiz CheatSheet引述寫作The Positive Birth Book一書的作者希爾（Milli Hill）說道，梅根做得絕對出色，揹帶上的一條吊索滑下來，反而是顯示她有多努力在揹好孩子，以及她跟我們一樣，都是普通人而已。