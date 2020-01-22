【哈里王子攜妻出走】梅根行蹤被偷拍　哈里王子向傳媒發警告信

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markel）日前宣布放棄「殿下」頭銜，並到加拿大展開新生活後，梅根在當地抱著兒子散步的情況被狗仔隊拍下並於多份報章公開。哈里夫婦於是向傳媒發律師信，警告對方的行為侵犯私隱。

有關照片是在加拿大溫哥華島（Vancouver Island）拍攝，當時梅根抱著兒子阿奇（Archie）在一個公園內放狗散步。哈里夫婦的律師指，這些照片是由躲在叢林中的狗仔隊偷拍，稱梅根並沒有同意讓他們拍照，指控遭對方騷擾，因此準備採取法律行動。

律師亦提到，傳媒企圖以長距離鏡頭拍攝哈里一家在當地住所內的情況，甚至在他們家外紮營等候。

多間傳媒在相信是哈里王子一家於加拿大卑詩省的寓所附近等待，希望可以捕捉他們的行蹤。（Reuters）

根據卑詩省（British Columbia）法律，梅根一旦證明自己私隱被侵犯，可為官司提供足夠理據，但加拿大權利與自由憲章亦同時賦予採訪及言論自由。

哈里王子一直與傳媒關係欠佳，特別是母親戴安娜王妃（Princess Diana）在1997年閃避狗仔隊追蹤時命喪巴黎，他一直憂慮梅根的處境與戴妃情況相似。