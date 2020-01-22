【彈劾特朗普】不准帶電話又不准喝咖啡　議員如何對抗睡魔？

美國參議院彈劾特朗普審訊正式開始，一個短則一星期長則整個月的審訊，將會決定特朗普的命運。參與這次陪審的議員，將會面對什麼挑戰？第一個是：睡魔。

參議院共和黨領袖麥康奈爾正在發言。（AP）

8至12小時的發言

根據議事規則，參議院的審訊將每天舉行12小時。除休息時間外，議員要坐在會議廳裏，聽取每一人的發言。

這是一個很大的挑戰，事實在1月21日就審訊規則辯論期間，有議員顯得非常睏累，部分似乎已不敵睡魔，在中途睡着。

這一嚴重問題由部分民主黨及共和黨員提出，結果參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）同意，讓每天聆訊由12小時縮減至8小時，但還是不排除可能加班至深夜。民主共和兩黨亦同意，在接下來的陳詞時間，會多利用圖表讓發言不會過分沉悶。

電視全程直播審訊，誰在打蓋睡有機會被攝影在鏡頭中。（AP）

無電話無咖啡 只有水和牛奶

為顯示彈劾審訊的專業，所有議員均被禁止攜帶手機及平板進入會議廳，而且所有議員都被要求在聆聽發言時安靜。有部分議員習慣與身旁的議員交換意見，無法看電話亦無法交流，不免令部分議員困惑。

吃零食或喝咖啡也被禁止，要喝就只能喝水或牛奶。有議員如共和黨參議員克拉默（Kevin Cramer）對此抱怨：「我可是每天由早上喝咖啡到晚的。」「看來我得早上開會前先喝多一點，但又不能太多……你知道，喝太多咖啡會令人不自在。」

部分議員如布勞恩（Mike Braun）亦表示，他慶幸自己年資不高，坐在議會廳較後位置：「這裏有很多空間可以讓我稍為活動一下。」因為攝影機直播鏡頭，大部分時間都集中在會議廳的前台，年資最高最重要的數名參議員身上：「所以我坐的位置會是一個優勢。」

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