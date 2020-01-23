【哈里王子攜妻出走】放棄HRH殿下頭銜　一文看清損失有多慘重

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）淡出王室風波，英女王伊利沙白二世最後跟哈里夫婦達成前所未有的協議，他們將不再代表英女王並放棄使用「殿下」（HRH）頭銜，此事發展恐是英女王始料未及，要求王孫放棄殿下頭銜也是破天荒，但因哈里夫婦未來脫離王室後可能參加商業活動，有必要先進行切割。

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哈里19日亦稱這個結局讓他非常難過，但「確實沒其他選擇」。英國王室的殿下頭銜到底是什麼？為何這個頭銜對王室成員這麼重要？

第1慘：無法代表英女王 出國禮遇沒了

美國有線新聞網絡（CNN）報道，這3個字母代表His或Her Royal Highness，一種對王室高級成員的尊稱。自18世紀初以來，君主的兒子與孫子，以及後來的公主跟孫女，都被授予此一頭銜。

授予王室成員這一頭銜雖由君主斟酌決定，但在第一次世界大戰以前，一直都是自由使用的，之後在1917年，英國國王喬治五世限縮了非王室主要成員使用這個頭銜的人數，但英女王伊利沙白二世則放寬規範，給予一些高級王室成員殿下頭銜。

梅根在2018年5月跟哈里王子結婚後，獲得了薩塞克斯公爵夫人殿下的稱號。（AP）

梅根在2018年5月跟哈里王子結婚後，獲得了薩塞克斯公爵夫人殿下的稱號，哈里的完整頭銜則是薩塞克斯公爵殿下、鄧巴頓伯爵與基爾基爾男爵，但在跟英女王達成協議後，哈里夫婦將不再使用殿下頭銜，而是同意被稱為薩塞克斯公爵哈里，以及薩塞克斯公爵夫人梅根。

這並不代表他們的頭銜被撤銷，只是不得使用殿下頭銜或是自稱殿下，主要因為他們不再代表英女王，出訪禮遇規格恐降。哈里王子仍是王子和薩塞克斯公爵，梅根依然是公爵夫人。

哈里夫婦和他們的長子阿奇。（Getty Images）

英君主兒女、孫輩 多擁有殿下頭銜

目前英國君主的兒女和孫輩通常都有殿下頭銜，但在過去，君主的孫女們通常不會獲得這項頭銜。至於英女王的旁系親人等比較次要的王室成員，會不會獲得這一頭銜也沒有一定原則，例如英女王的堂弟麥可王子，雖然在王位繼承順位排名48，但仍擁有殿下頭銜。

伊利沙白二世的女兒安妮公主，曾拒絕英女王為她的兩個孩子彼得和扎拉送上殿下頭銜。相對的，英女王的兒子安德魯王子則未幫他的女兒比亞特麗斯和尤金妮亞拒絕頭銜。

至於王室成員的配偶是否會獲頒殿下頭銜，則端視他們嫁娶的王室成員是否夠份量。凱特與梅根嫁入王室後，都獲得殿下頭銜，但同樣是殿下的尤金妮亞公主，她的丈夫布魯克斯班克卻沒有被英女王授予殿下頭銜。

哈里王子丟失「殿下」職位。（Getty Images）

第2慘：王室活動座位 順序丟失面子

哈里王子的母親戴安娜跟查理斯王子離婚後，也失去殿下頭銜，改稱「威爾斯王妃戴安娜」。莎拉佛格森與安德魯王子離婚後，也被剝奪殿下頭銜，但哈里夫婦情況並不同，兩人仍是王室成員，只是將來無法使用或自稱殿下。

哈里夫婦以後仍有可能重新使用殿下頭銜，因為這一尊稱實際上是君主賜予的禮物，所以英女王或是未來查理斯或威廉繼位後，都有權決定是否讓哈里夫婦恢復殿下頭銜。

對於像戴安娜和莎拉佛格森這樣的王室成員離異配偶而言，失去殿下頭銜意味着可能不會獲邀參加王室活動，即使獲邀，沒有殿下頭銜會影響像是優先權與座位安排這樣的事情。

由於哈里是英女王孫子，夫婦倆很可能仍會獲邀參加王室活動，在王室的地位也不會受影響。（Reuters）

第3慘：商業活動切割 品牌得重新設計

目前尚不清楚沒有殿下頭銜對哈里夫婦的影響。由於哈里是英女王孫子，夫婦倆很可能仍會獲邀參加王室活動，在王室的地位也不會受影響。

然而，沒有殿下頭銜肯定會對哈里夫婦新的「薩塞克斯皇家」（SUSSEX ROYAL）品牌有所影響。哈里夫婦將無法在任何電影製作、時尚、廣告或其他希望從事的事業中使用殿下尊稱。因此，整個品牌恐須重新設計。

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